Su tutti i Nokia 8110 ci si può godere WhatsApp | requisiti e cosa fare in caso di problemi

WhatsApp sbarca sul Nokia 8110 e tutti i dispositivi con KaiOS : WhatsApp è stato reso disponibile in via ufficiale per il sistema operativo KaiOS, quindi anche per il Nokia 8110, ecco a voi tutti i dettagli.

Nokia aggiorna ben 13 smartphone in un sol colpo : patch per tutti e Android 9 Pie per Nokia 2.2 : Un rollout quasi senza precedenti, quello disposto da Nokia nelle scorse ore. Gli smartphone dell'azienda destinatari di un aggiornamento sono ben tredici