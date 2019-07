Sea Watch, Carola all'Europarlamento

La comandante della SeaRackete, sarà in audizione davanti alla Commissione Libertà civili del Parlamento europeo il 3 ottobre. L'annuncio arriva dal gruppo della Sinistra unitaria europea. "Siamo lieti che interverrà per parlare dell'importanza della ricerca e del salvataggio nel Mediterraneo, sfidando Salvini e per commemorare la tragedia del 2013 dove morirono centinaia di migranti a Lampedusa", si legge in un tweet del gruppo.(Di mercoledì 24 luglio 2019)