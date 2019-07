Pokèmon GO | Team Rocket e Pokèmon Ombra – Dove trovarli e come affrontarli e catturarli

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Se in questo periodo state giocando a Pokèmon GO, avrete sicuramente ricevuto la notifica sulla presenza dele dei Pokèmonda purificare. In questo articolo vi spiegheremotrovare ilin Pokèmon GO Ilè arrivato in Pokèmon GO, maè possibile trovarlo? Semplice! Andando in giro per la vostra città troverete diversi PokèStop, alcuni di essi hanno una grossa R di colore rosso sulla cima, li troverete i membri delad attendervi. Una volta raggiunti i suddetti Pokèstop, oltre a rifornirvi di bacche, Pokèball ed altro, potete dare il via a scontri 3v3, i quali vi premieranno con le Premier Ball, indispensabili per la cattura dei Pokèmoncatturare i PokèmonSe avete ...

