Mondiali nuoto 2019 – Strepitosa impresa di Paltrinieri a Gwangju | SuperGreg per la prima

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO PALTRINIERI : ORO E RECORD EUROPEO NEGLI 800! Detti sesto. Federica Pellegrini all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21: SALE SALE FedericaAAAA 13.21: Risale Federica, forza, forza!!! 13.20: E’ cambiato tutto rispetto a ieri, Pellegrini a inseguire. Ai 100 Titmus, Sjostrm, Oleksiak, Pellegrini 13.20: Sjostrom attacca da subito 13.20: Vedremo come impsterà la gara Federica Pellegrini, ci aspettiamo una gara di assalto, si snaturerà ma ha le qualità e capacità di per farla. E’ una gara di ...

Mondiali nuoto 2019 - Gregorio Paltrinieri vince l’oro negli 800 stile libero : Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero dei Mondiali 2019.Continua a leggere

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di mercoledì 24 luglio. Spagna alle Olimpiadi - sarà finale con gli USA : Oggi si sono giocate le semifinali ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: entrambe le partite giocate non hanno avuto molta storia. Gli USA, come da pronostico, dominano contro l’Australia, subendo la prima rete dopo quasi 20 minuti di gioco, quando però sono già avanti 6-0. Alla fine il punteggio è di 7-2, con una seconda parte di gara di pura gestione per le statunitensi. A senso unico però è anche ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Ungheria vale la finale - il Settebello a caccia dell’impresa : Siamo ad un punto di non ritorno. Dopo quattro anni il Settebello ha ritrovato la semifinale al Mondiale: l’obiettivo ora è quello di tornare ad otto anni fa, Shanghai 2011, nell’ultima manifestazione iridata in terra asiatica, quando la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile riuscì ad arrivare nell’ultimo atto, imponendosi in maniera spettacolare. In quel di Gwangju (Corea del Sud), domani, alle 11.30, torna in acqua la ...

Mondiali Pallanuoto 2019 – Il Setterosa si guadagna la finalina per il 5° posto - battuta l’Olanda 10-5 : La squadre del ct Conti ha superato l’Olanda senza particolari problemi, guadagnandosi la possibilità di giocarsi il quinto posto con la Russia Tutto facile per il Setterosa nel match con l’Olanda, valido per l’accesso alla finale che vale il quinto posto ai Mondiali di Pallanuoto di Gwangju. La squadra azzurra supera con un perentorio 10-5 le proprie avversarie, dominando dall’inizio alla fine un match mai in ...

Mondiali nuoto - il britannico Scott non sale sul podio con il vincitore Sun Yang. Lui : “Perdente” : Si allarga la protesta degli atleti contro Sun Yang ai Mondiali di nuoto di Gwangju. Dopo l’australiano Mack Horton, che durante la cerimonia dei 400 stile libero si è rifiutato di salire sul podio con il cinese, oggi è stato il britannico Duncan Scott a inscenare una protesta simile durante la premiazione dei 200 metri stile libero vinti proprio da Sun Yang dopo la squalifica del lituano Danas Rapsys. Scott, medaglia di bronzo ex aequo ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Italia 5-10. Fabio Conti : “L’obiettivo resta la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo” : L’Italia ha superato l’Olanda per 10-5 nella gara che valeva l’accesso alla finale per il quinto posto ai Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju: le azzurre venerdì si giocheranno il piazzamento contro la Russia. A fine partita hanno commentato la gara Fabio Conti ed Elisa Queirolo. Di seguito le dichiarazioni al sito federale del CT dell’Italia Fabio Conti: “Non dobbiamo pensare ai quarti di finale ma ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Italia 5-10. Il Setterosa giocherà con la Russia per il quinto posto : Il Setterosa doppia l’Olanda nella gara che vale l’accesso alla finale per il quinto posto ai Mondiali di Pallanuoto femminile vincendo per 10-5 e guadagnando il confronto con la Russia, che si giocherà venerdì 26 alle ore 8.30 italiane. L’Italia oggi incrementa il proprio vantaggio quarto dopo quarto, portando agevolmente a casa la sfida tra le grandi deluse della rassegna iridata. Nel primo quarto parte subito bene il ...

DIRETTA Mondiali nuoto 2019/ Streaming video Rai : la 4x100 mista è in finale! : DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 a Gwangju: Streaming video Rai, orario, programma e italiani in vasca in Corea del sud, oggi 24 luglio 2019.

Pallanuoto - Mondiali 2019 : semifinale Italia-Ungheria. Quando si gioca e come vederla in tv e streaming. Orario e programma : Giovedì 25 luglio si giocheranno le semifinali dei Mondiali di Pallanuoto, che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, ritornato tra le prime quattro al mondo dopo Kazan 2015 grazie alla vittoria sulla Grecia nei quarti, affronterà l’Ungheria, che tra mille polemiche ha superato l’Australia, nella gara con inizio alle 11.30 ora italiana. La sfida, che vale non solo l’ingresso in finale, ma anche il pass ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : dalle 13.00 le finali. Federica Pellegrini - Paltrinieri e Detti all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ITALIANI NELLE SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: A CHE ORA GAREGGIANO LA 4X100 MISTA MISTA QUALIFICATA A TOKYO 2020 MARGHERITA PANZIERA: “INSODDISFATTA DELLA MIA FRAZIONE” 5.13: Grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento alle 13 per una sessione di finali/semifinali che non si può perdere 5.10: In mattinata c’è stata la ...

Mondiali nuoto 2019 – Dal Settebello alle finali per le medaglie : il programma di giovedì 25 luglio : Il Settebello maschile scende in vasca per giocarsi l’accesso in finale, dopodiché si tornerà a battagliare per le medaglie in palio nella quinta giornata del programma di Nuoto giovedì 25 luglio è in programma la quinta giornata di Mondiali di Nuoto in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Si comincia con le solite batterie della notte italiana, per proseguire poi con la semifinale di pallaNuoto maschile tra Italia e ...

Nuoto - Mondiali 2019 : la 4×100 mista mista con l’ingresso in finale centra anche il pass per Tokyo 2020 : La 4×100 mista mista dell’Italia vola in finale ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, ma soprattutto stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Manuel Frigo (anche se dovrebbero esserci dei cambi in vista dell’ultimo atto) fermano il crono in 3’44″38, che vale il nuovo record nazionale (p. prec. 3’44″85). Questo tempo è il sesto assoluto di ingresso ...

Mondiali nuoto 2019 – Tuffi grandi altezze : medaglia d’oro a Gary Hunt - De Rose chiude quinto : Il tuffatore britannico centra la seconda medaglia d’oro iridata in carriera, precedendo Lo Bue e Paredes. quinto Alessandro De Rose Gary Hunt è il nuovo campione del mondo dei Tuffi dalle grandi altezze, il britannico conferma i pronostici della vigilia e si impone con il punteggio totale di 442.20 punti, sfruttando un pazzesco triplo indietro con quattro avvitamenti da 156 punti. Un tuffo davvero perfetto per il vincitore delle ...