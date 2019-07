Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Chi ha unche funziona ancora bene, e sogna di disporre delle funzioni di una smart TV, accoglierà con interesse l’arrivo della JBLBar, una soundbar con a bordoTV e Google Assistant. Si tratta di una “barra” che si collega al TV e che tipicamente integra il necessario per riprodurre suoni di maggiore qualità rispetto al. In questo caso, oltre alla qualità del suono tipica del marchio JBL, si avrà l’esperienza diTV. Il dispositivo è talmente versatile che può essere utilizzatocome se fosse un dispositivo Google Home. Grazie all’integrazione con l’assistente vocale Google Assistant, si potranno impartire comandi vocali per controllare ile i contenuti multimediali ad esso legati, così come tutti i dispositivi connessi alla smart home. Per farlo non è necessario che ilsia acceso, perché ...

Cascavel47 : JBL Link Bar trasforma il vecchio televisore in una Android TV, dotata anche di assistente vocale Google… - AndroidNewss : #news #Google dà il benvenuto a JBL Link Bar: la soundbar con #Android TV e Google… - AndroidNewss : #news JBL Link Bar arriva sul mercato e fonde #Android TV con #Google Assistant in una… -