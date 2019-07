Federica Pellegrini | la rivoluzionaria con la sindrome da cuccia calda

Federica Pellegrini da record alla sua ottava medaglia nei 200 sl : Il cielo è sempre più rosa, come quello delle sere baciate dalla magia del tramonto. Federica Pellegrini, a quasi 31 anni, conquista l'oro nei suoi 200 stile ai Mondiali...

Nuoto - Mondiali 2019 : Restivo e Pizzini cercano di stupire - Federica Pellegrini ci sarà nei 100 sl? : Dopo la “sbornia” da medaglie non è facile riprendersi. L’Italia della vasca, in questi Mondiali 2019 di Nuoto, ha raggiunto quota 5 medaglie (3 ori e 2 bronzi) ed è quarta nel medagliere alle spalle di Australia, Stati Uniti e Cina. Nei prossimi due giorni, però, si potrebbe far più fatica a centrare podi e dunque le prospettive per gli atleti del Bel Paese, verosimilmente, cambieranno. E’ il caso di Matteo Restivo e di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : il record impressionante di Federica Pellegrini. 8 podi di fila nei 200 sl! Nessuno come la Divina! : Nessuna come Federica Pellegrini nella storia dei Mondiali, mai Nessuno (uomo e donna che sia) è riuscito a salire sul podio della rassegna iridata per otto volte consecutive nella stessa specialità. La Divina ha compiuto la sua ennesima impresa nella giornata odierna, trionfando sui 200 metri stile libero e difendendo così il titolo conquistato due anni fa a Budapest. La magia di Gwangju proietta l’azzurra nella leggenda, dal 2005 a oggi ...

Federica Pellegrini lascia senza parole Giovanni Malagò : “è sempre in finale da 15 anni! Candidata come membro Cio” : La fantastica proposta di Giovanni Malagò: la decisione del numero 1 dello sport italiano dopo l’oro di Federica Pellegrini nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju Federica Pellegrini ha regalato l’ennesimo incredibile risultato con la sua prestazione eccezionale nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju: l’azzurra si è confermata campionessa nel mondo, battendo le sue avversarie in un ...

Quanto ha guadagnato Federica Pellegrini con la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto : Federica Pellegrini ha conquistato una storica medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto nei 200 metri stile libero. Un successo memorabile in termini di prestigio ma sottostimato dal punto di vista economico. Quanto hanno guadagnato campionessa azzurra e Gregorio Paltrinieri con il trionfo iridato? Le cifre sono irrisorie se paragonate al calcio dei ricchi e ad altri sport.Continua a leggere

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri : i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo : C’è chi vince una volta sola e chi lo fa a ripetizione. La maggior parte degli atleti reagisce ai successi con un inevitabile appagamento. Altri, invece, si nutrono dell’aroma inebriante della vittoria, a tal punto da non poterne più fare a meno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri sono i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo. Gli ultimi cannibali, verrebbe da dire. Una stirpe in via di estinzione ...

Federica Pellegrini - la Divina Immortale che ferma il tempo : mito leggendario sposata con l’oro mondiale : Un mito che trascende qualsiasi epoca, una leggenda vivente che ha attraversato almeno tre ere biologiche, un’icona senza limiti che ha fermato il tempo, un pilastro monumentale che ha sconfitto l’avanzare dell’età e che ha ringiovanito la carta d’identità con un’operazione magica fuori da ogni logica, semplicemente una Divina rimasta sulla cresta dell’onda per quindici anni con una disinvoltura, una classe, ...

Federica Pellegrini è la regina del nuoto : Federica Pellegrini a 31 anni da compiere tra meno di due settimane (il 5 agosto) sale ancora una volta sul tetto del mondo nella sua specialità, i 200 metri stile libero vinti nella vasca sudcoreana di Gwangju col tempo di 1'54"22. Un successo enorme con un crono eccezionale, che rappresenta il miglior tempo in tessuto nuotato dalla fuoriclasse veneta. Dal lontano 2003 in cui la giovane Pellegrini si presentò a Barcellona, i Campionati ...

Federica Pellegrini : “Questo oro si chiama amore - amore in generale. Sono in estasi - è l’ultimo Mondiale” : “Questa medaglia si chiama amore“. Federica Pellegrini ha dato questo nome allo strepitoso oro conquistato oggi sui 200 stile libero ai Mondiali, la Divina ha fatto saltare il banco ancora una volta nella sua carriera monumentale. Uno show strepitoso di una leggenda vivente che per la quarta volta in carriera ha trionfato sulla sua distanza prediletta, a quasi 31 anni ha saputo ancora risplendere ed è riuscita a fare saltare il banco ...

Nuoto - quanti soldi hanno guadagnato Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri vincendo i Mondiali? Cifre basse per l’oro iridato : Giornata memorabile per lo sport italiano, Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini si sono laureati Campioni del Mondo: un micidiale uno-due inscenato a Gwangju (Corea del Sud), i nostri fuoriclasse hanno illuminato la scena e hanno conquistato due memorabili medaglie d’oro. La Divina ha difeso il titolo sui 200 stile libero, imponendosi per la quarta volta sulla distanza ed entrando sempre più nella leggenda del Nuoto. ...

Federica Pellegrini campionessa del mondo è una leggenda d’amore : In Corea del Sud Federica Pellegrini ha vinto l'oro nei 200 stile libero. La 'Divina' a quasi 31 anni ha conquistato l'undicesima medaglia in un Mondiale, la sesta d'oro, la quarta d'oro nei 200 stile. La Pellegrini è una leggenda dello sport, non solo quello italiano, e dopo aver intonato l'inno di Mameli ha detto: "Questa è una medaglia d'amore".Continua a leggere

Mondiali nuoto 2019 – Federica Pellegrini misteriosa a Gwangju - l’azzurra sorprende : “questa medaglia si chiama Amore” : Federica Pellegrini non smette mai di stupire: dopo l’oro nei 200 sl libero femminili la sorprendente affermazione Emozioni incredibili con Federica Pellegrini oggi a Gwangju: la Divina ha dimostrato di essere davvero infinita, confermandosi campionessa del mondo nei 200 stile libero. Dopo il successo di due anni fa a Budapest, l’azzurra ha conquistato anche oggi l’oro nella sua gara, con un finale di gara ...