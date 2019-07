EA Access su PS4 disponibile da oggi 24 luglio | giochi | orario di sblocco e prezzi

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ci siamo, EAsu PS4 è praticamente realtà! Il colosso del gaming Electronic Arts, come annunciato già nei mesi scorsi, è pronto a portare anche sulla console di ultima generazione a marchio Sony il suo servizio in abbonamento, giàda tempo sulla rivale Xbox One e su PC - dove è conosciuto con il nome Origin. Un servizio che, come intuibile, permette di avereo ad un catalogo di videogame pubblicati dalla compagnia di Redwood City, pagando naturalmente un abbonamento in diverse soluzioni. Una pratica, questa, che ormai si sta ampiamente diffondendo nel mercato videoludico moderno - pensiamo, tra gli altri, a Xbox Game Pass, PlayStation Now e Uplay+. Con EAsu PS4, che sarà attivo da24alle 11:00 -italiano -, tutti coloro che sottoscriveranno l'abbonamento potranno prima di tutto accedere ad una lista di titoli composta da ...

