Carrie Symonds | la prima «first girlfriend» della Gran Bretagna

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Giovane,de esperta di comunicazione politica, influente., 31 anni, sarà la» britannica: oggi il suo compagno Boris Johnson assumerà la carica di primo ministro, al posto di Theresa May, e i due, insieme, traslocheranno al civico 10 di Downing Street (lei aspetterà il fine settimana per trasferirsi, in modo da sfuggire all’assalto dei media). Sarà lavolta che una coppia non sposata vivrà nella residenza londinese destinata ai leader britannici. Ma chi è? Figlia di Matthew, fondatore del quotidiano inglese The Independent, e Josephine McAffee, uno degli avvocati del giornale, è cresciuta a East Sheen, nel sud-ovest di Londra. Tra il 1999 e il 2006 ha frequentato la Godolphin e Latymer, una prestigiosa scuola superiore nella zona ovest di Londra. Ha continuato a studiare teatro e storia dell’arte all’Università ...

infoitestero : Boris Johnson e Carrie Symonds: la prima coppia non sposata a risiedere al 10 di Downing Street - loralda81 : Abbiamo capito che #BorisJohnson non sarà lo statista del secolo, ma è normale che si parli quasi più del 'curioso'… -