Salvini incassa anche su Tav Conte | “Bloccare l’opera costerebbe più che completarla”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 23 luglio 2019) E' uno dei segnali che la Lega attendeva. Ovvero il si' del governo all'Alta velocita' Torino-Lione. Il partito di via Bellerio conosceva l'orientamento del presidente del Consiglio gia' da venerdi' ma il video in cui il premier Giuseppeda' di fatto il via libera alla realizzazione del Tav e' considerato un messaggio importante. "Oggi bloccare la Tavpiu' che completarla". In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppeimpone quella che, nel M5S, e' una sorta di rivoluzione copernicana: il si' alla Tav. Venerdi', annuncia, l'Italia dira' si' ai fondi europei per un progetto che, il governo non puo' fermare per un motivo semplice, scandito da: un'alternativa al Tav non c'e' e fermare la Torino-Lione non farebbe gli "interesse nazionali" perche'di piu' agli italiani.ha precisantoche "la ...

ilfogliettone : Salvini 'incassa' anche su Tv. Conte: 'Bloccarla costerebbe più che completarla' - - elisabettap38 : RT @paolocristallo: Conte: 'Alla luce degli ulteriori investimenti comunitari, bloccare il #Tav costerebbe più che completarlo. Solo Parlam… - cronacawally1 : @paolocristallo No #Salvini incassa la prima tranche del debito contratto dai 5S dopo che in Europa hanno votato la crucca con pd e fi -