Nuovo tutor Caesar a Roma | come funziona e dove si trova

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 23 luglio 2019)siIl sistema che sarà a breve in funzione a, chiamato, si può considerare un sistema integrato di autovelox e. Primo caso in Italia, innovativo e altamente tecnologico, il sistema sarà in grado di riconoscere le targhe sino a 400 metri di distanza, anche di notte.sarà montato Agosto è il mese in cui prenderà il via tale sperimentazione. Sarà utilizzato in alcuni punti nevralgici della città diamministrata dal sindaco Virginia Raggi. Punti che,scrive motor1.com si sono dimostrati molto pericolosi, provocando diversi incidenti mortali. Parliamo di via Cristoforo Colombo. Oltre asarà montato l’altra domanda ricorrente èilsistema? Si tratta di rilevatori posti a distanza di 850 metri sul supporto di pali completi di ...

moneypuntoit : Il super tutor Caesar arriva a Roma: come funziona e dove sarà installato: Gli automobilisti romani dovranno fare a… - andrea_tarta : Automobilisti romani, attenzione! È in arrivo il #Caesar, il nuovo super #tutor capace di leggere le targhe fino… - PescaraCalcio : ??? Danilo #Rufini nuovo tutor della “Pescara Calcio Academy”. #AmoPescara #BiancAzzurri ??? -