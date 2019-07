Autogol di Rousseau

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) I Cinque Stelle stanno dimostrando di aver appreso la lezione delle sconfitte elettorali alle amministrative e alle europee e si stanno dando molto da fare nella riorganizzazione interna.Il vicepremier Luigi Di Maio, che è anche capo politico del Movimento, sta girando in lungo e in largo il territorio per incontrare militanti, iscritti, responsabili locali, nel tentativo di rianimare una base tramortita dalle batoste prese nelle urne.Oltre alle nuove regole sulla incandidabilità dei sindaci di Roma e Torino e alla deroga per i consiglieri, che potranno candidarsi una terza volta, anche la figura dei “facilitatori”, annunciata nei giorni scorsi, rientra nella logica di rinvigorire il mondo pentastellato.Ma tutto questo sforzo migliorativo ha come epilogo le votazioni di giovedì e venerdì sulla piattaforma. Dovrà dunque essere la ...