Uomini e Donne | Rosa Perrotta pronta al parto | “Potrebbe nascere oggi”

“Uomini e Donne - Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme” : il rumor è già sulla bocca di tutti : Gemma Galgani e Giorgio Manetti, due protagonisti assoluti del trono over di Uomini e Donne. Lei, dama per eccellenza, da anni è presenza fissa nel parterre femminile, ancora alla ricerca dell’anima gemella dopo la fine della travagliata storia con lui, detto il Gabbiano. Finita la storia con Manetti e dopo il successivo abbandono del programma da parte del cavaliere fiorentino, la Galgani ha provato a conoscere altri uomini ma con scarso ...

Uomini e donne - lo speciale sulla rottura tra Angela e Alessio - e Giulia e Manuel : Hanno fatto molto rumore le rotture tra Angela Nasti e Alessio Campoli da una parte e quella tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano dall’altra. Le coppie nate sul finale di stagione di Uomini e donne infatti sono durate così poco che il web si è sentito preso in giro dai diretti interessati accusando soprattutto le ex troniste di aver fatto scelte televisive per motivi di business salvo poi voltare pagina quanto prima. La Nasti in ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Mennoia annuncia l'intervista esclusiva a Giulia e Angela : Dopo circa tre mesi di esperienza sul trono di Uomini e donne, Giulia Cavaglià e Angela Nasti lo scorso fine maggio hanno scelto rispettivamente Manuel Galiano e Alessio Campoli. Le due relazioni, però, hanno avuto breve durata scatenando sospetti e polemiche tra il pubblico del dating show. Proprio per porre fine al chiacchiericcio che continua a rimbalzare in rete, la redazione ha deciso di dare spazio alle voci delle due ex troniste e dei ...

Gossip Uomini e Donne - Giulia Latini soffre per amore : lo sfogo : Giulia Latini di Uomini e Donne ha problemi d’amore: la sua confessione In queste ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Latini, ha fatto una clamorosa confessione che ha lasciato di stucco i suoi numerosi fan. Di cosa si tratta? In pratica la giovane ragazza ha pubblicato un video su instagram, cogliendo la palla al balzo per fare un ragionamento del tutto particolare: “Un conto è dire di essere innamorati e ...

Tronisti Uomini e Donne in disgrazia : svelati nuovi retroscena : Maria De Filippi: ex Tronista di Uomini e Donne finito in rovina Maria De Filippi spesso lancia veri e propri personaggi televisivi, che entrano nel cuore dei telespettatori grazie a Uomini e Donne. Per molti rappresenta un trampolino di lancio, mentre per altri una breve parentesi della propria vita, ma cosa succede quando i riflettori si spengono? Cosa accade agli ex Tronisti della trasmissione? Non per tutti c’è un lieto fine. A ...

Uomini e donne - Angela-Alessio e Giulia-Manuel spiegheranno perché si sono lasciati : "Attenzione! Venerdì 26 luglio verranno pubblicate sul sito www.wittytv.it le interviste inedite di Angela e Alessio, Giulia e Manuel! Le ex coppie chiariranno i motivi della loro rottura dopo #Uominiedonne! STAY TUNED". Così, con un video via social, Uomini e donne ha annunciato pochi minuti fa, per bocca dell'autrice Raffaella Mennoia, una novità riguardante i discussi casi delle rottura di Angela e Alessio e di Giulia e Manuel. ...

Angela - Alessio - Giulia e Manuel/ Uomini e donne - Mennoia : la verità sulle rotture : Angela Nasti, Alessio Campolo, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Uomini e donne, video: Raffaella Mennoia annuncia la verità sulle rotture

Uomini e Donne Ivan e Sonia - già finita? Pattarino - silenzio rotto : Uomini e Donne, Ivan e Sonia si sono lasciati? Pattarino rompe il silenzio e lascia tutti di stucco Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono arrivati al capolinea? La voce è circolata nelle scorse ore, dopo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram che ha messo in allarme i fan. […] L'articolo Uomini e Donne Ivan e Sonia, già finita? Pattarino, silenzio rotto proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - leccatina di Sossio Aruta : vede la foto di Tina Cipollari - e... capito - il furbetto? : Tempo di vacanze per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, il dating-show regno di Maria De Filippi su Canale 5. I due hanno deciso di trascorrere del tempo su una spiaggia di Taranto, lo si apprende dalle stories pubblicate da entrambi su Instagram. Per la p

Uomini e Donne - Ivan e Sonia in crisi : lei rompe il silenzio : Sonia Pattarino di Uomini e Donne parla della crisi con Ivan Gonzalez Le voci di crisi tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si rincorrono ormai da giorni. La coppia di Uomini e Donne infatti in queste settimane è stata spesso divisa, a causa degli impegni lavorativi di Ivan. Sonia inoltre non parla del fidanzato nelle sue storie su Instagram da diverso tempo. Ieri però un post dell’ex corteggiatrice in cui sottolinea di voler mantenere il ...

Uomini e Donne - gossip-terremoto su Giulia Cavaglia : il nuovo amore? Un calciatore - ecco le prove : Il gossip si abbatte su Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il punto è che la Cavaglia ha da poco rotto con Manuel Galliano, dopo il presunto tradimento a Ibizia di lui ai danni di lei (Manuel, da par suo, nega tutto). Ma il gossip

Uomini e donne/ Da Gemma a Barbara - Roberta e Ida - quante liti vedremo? - Trono over - : Uomini e donne, anticipazioni e news Trono over: da Gemma Galgani a Barbara de Santi, da Roberta di Padua ad Ida Platano, quante liti ci attendono?