Solo Inter e Napoli possono spendere sul mercato Juve ai limiti della sostenibilità

Uomo ha bisogno di un intervento - la lista d’attesa è troppo lunga e si opera da Solo : Un Uomo, Graham Smith , ingegnere inglese, aveva bisogno di un intervento urgente e si è messo in lista d’attesa ma quando si è reso conto che la lista era troppo lunga ha preso una decisione incredibile: operarsi da solo. L’Uomo 15 anni prima era stato operato all’intestino ma gli erano rimasti dei punti sporgenti che dopo tanti anni gli davano molto fastidio. Poiché l’idea di aspettare ancora molto tempo non la sopportava, ha ...

Inter - Icardi continua la guerra ai nerazzurri : vorrebbe Solo la Juventus : In casa Inter continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti è fuori dal progetto ed è rimasto fuori anche dalla tournéé in Asia, restando a Milano a svolgere un lavoro specifico per ritrovare la condizione fisica. Durante il ritiro a Lugano, infatti, il giocatore è sembrato in ritardo rispetto ai compagni. L'argentino è in uscita ma al momento non sembra esserci ancora un club che soddisfi le sue ...

Mauro Icardi non cambia idea e vuole Solo restare all'Inter : L' estate è lunga, il mercato pure ma, ad oggi, Mauro Icardi resta fermo sulle sue posizioni: nessuna apertura a un trasferimento all' estero e neppure a una delle due «pretendenti» italiane, la Juventus e il Napoli. L' ex capitano dell' Inter, dopo l' esclusione dal tour asiatico, continua la prepa

Inter - Icardi tra i peggiori nei test fisici : si allenerà da Solo ad Appiano : Mauro Icardi è stato tra i peggiori nei test fisici effettuati all’Inter a inizio ritiro. Si allenerà da solo ad Appiano per tornare in condizione.“powered by Goal”Dopo 6 mesi complicati, anche l’estate di Mauro Icardi sarà da separato in casa all’Inter. Antonio Conte lo ha rispedito a Milano dopo pochi giorni di ritiro a Lugano.Secondo il ‘Corriere dello Sport’ alla base di questa decisione ci sarebbe anche ...

Auto canale JeSolo - persona interrogata : 12.51 Nella sede della Polizia municipale di Jesolo una persona viene ascoltata in queste ore a proposito dell'incidente costato la vita a 4 giovani finiti in un canale conl'Auto. Secondo quanto si è appreso, la sua Auto presenterebbe segni compatibili con l'urto con un'altra vettura. Tra le ipotesi sull'incidente quella che la vettura su cui viaggiavano i ragazzi si sia scontrata con un altro mezzo prima di finire nel canale.

Matteo Salvini e i presunti fondi russi : "Ci sono delle spie che ci hanno intercettato non Solo in Italia" : Matteo Salvini è sotto assedio. L'inchiesta per "corruzione internazionale" a cui lavora la procura di Milano è solo un problema marginale. Per il ministro dell'Interno ci sarebbero delle spie che li "hanno intercettati non solo in Italia", perché "l'affaire Metropol" qualcuno deve pure averlo piani

Inter - la Juventus insiste per Icardi : il centravanti vorrebbe Solo i bianconeri : Il vero tormentone di mercato questa estate è rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino lascerà sicuramente l'Inter, come annunciato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e confermato in conferenza stampa dal tecnico, Antonio Conte. Resta da vedere quale sarà la sua destinazione: molto probabilmente, il centravanti resterà in Italia anche per volontà della moglie e agente, Wanda Nara, che avrebbe già rifiutato ...

Inter - Dzeko pronto a lasciare la Roma : vorrebbe Solo i nerazzurri : L'Inter è sicuramente la grande protagonista di questi primi giorni di calciomercato. I nerazzurri hanno già ufficializzato tre acquisti e si preparano a chiudere anche il colpo Nicolò Barella. C'è l'intesa sia con il Cagliari, trovata nella serata di lunedì, sia con il giocatore che ha rifiutato tra gennaio e giugno la corte di Napoli, Chelsea e Roma. Una volta definito il secondo colpo a centrocampo dopo quello di Sensi, i nerazzurri si ...

Inter - senti Stankovic : “chi discute Conte vuole Solo far casino. Icardi e Nainggolan? Ecco cosa penso” : L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro e dell’arrivo di Conte, soffermandosi anche su Nainggolan e Icardi In casa Inter le aspettative sono alte. L’arrivo di Antonio Conte lo conferma, così come il mercato in entrata finora svolto da Marotta e Ausilio, riusciti a mettere le mani su Sensi. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Movimenti positivi per Dejan Stankovic che, Intervenuto ai microfoni ...

Migranti : Salvini - ‘lasciato Solo - chiedo intervento ministro Difesa ed Economia’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ogni tanto lo confesso, mi sento politicamente un po’ solo. Infatti chiederò al ministro della Difesa e al ministro dell’Economia che comandano la Marina militare e la Guardia di Finanza di aiutarci in questa battaglia di civilità, di legalità, per salvare vite”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Io non mollo -ribadisce ...

Inter - non Solo la Juventus : su Mauro Icardi ci sarebbe anche il Napoli : Il tormentone della sessione estiva di questo calciomercato sembra destinato ad essere quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ha ribadito più volte la propria volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Nonostante ciò, però, la cessione sembra ormai scontata visto che anche il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha deciso di non puntare ...

Mauro Icardi - addio Inter? Non c'è Solo la Juventus : il clamoroso inserimento del Napoli : Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Mauro Icardi. Secondo radiomercato, anche il Napoli sarebbe interessato al 26enne bomber argentino in uscita dall'Inter. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis smentisce, sottolinea la Gazzetta dello Sport, "ma potrebbe essere anche una strategia". Già t