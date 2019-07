Saranno i robot a rendere sostenibile l’edilizia?

Come Saranno i robot che in futuro esploreranno Luna e asteroidi? : Che aspetto e caratteristiche avranno i robot che nel futuro percorreranno la superficie della Luna o degli asteroidi? Se lo sono chiesto all’Eht di Zurigo dove un team di ricerca è al lavoro sul progetto Spacebok un nuovo esemplare di robot che non cammina ma saltella, per aggirare gli ostacoli in ambienti a bassa gravità Come la Luna o gli asteroidi. Spacebok – spiega Global Science – ha mosso i suoi primi passi al centro Estec ...