Pd | Faraone | ‘intesa con M5S proposta da Franceschini | avevo risposto con ‘vaffa’

(Di lunedì 22 luglio 2019) Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “Dall’intervista disull’ipotesi di accordo con il M5S si capisce chiaramente il motivo per cui sono stato cacciato. Nessuna delle contestazioni ha una base. E’ chiaramente una scelta politica. L’intervista didi oggi lo dimostra e anche le parole di Lupo qui in Sicilia. Io glidetto un bel ‘vaffa’, come usato da Grillo. Avevano bisogno di togliersi di mezzoper fare un accordo con il M5S. Solo questo. Tutto il resto sono tutte fesserie”. Lo ha detto Davidedurante una conferenza stampa. a Palermo, convocata dopo la decisione della commissione di garanzia di annullare la sua elezione a segretario del Pd Sicilia. “Credo che il Pd non possa fare ciò che ha proposto– ha aggiunto – ovvero un accordo con una forza politica ...

