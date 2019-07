Cina | via all' espansione militare Accordo per una base in Cambogia

Rapina con coltello in farmacia - portati via 600 euro e mediCinali : L'Aquila - Una Rapina nel pomeriggio di ieri è stata commessa ai danni della farmacia Puccini dell'Aquila, dove un uomo si è introdotto con il volto coperto e ha minacciato il personale con un coltello. L'uomo dopo aver sottratto del denaro contante pari a circa 600 euro e medicinali, per un valore da quantizzare, si è dato alla figa Sul posto dopo l'allarme sono intervenuti i carabinieri della vicina caserma ...

Caos sull’aereo diretto a Il Cairo : cittadino egiziano trasCinato via tra le urla dei passeggeri. La compagnia “Ha sputato sul personale” : Una passeggera del volo partito da Amsterdam e diretto al Cairo della Tarom Airlines, Viorica Hagagg, ha filmato e denunciato quanto accaduto il 16 luglio, durante lo scalo all’aeroporto di Bucarest. Nel video si vedono alcuni uomini della sicurezza tentare di portare via un passeggero egiziano con la forza, con maniere piuttosto brusche, provocando le proteste della moglie e del figlio e di tutti gli altri passeggeri a bordo. “A ...

Spoiler Temptation - presunta viCina : 'David è single e distrutto - Cristina è andata via' : Il lieto fine che c'è stato tra David Scarantino e Cristina Incorvaia a Temptation Island potrebbe essere stato un "abbaglio". Stando alla notizia che sta circolando di recente sui social network, l'ex dama di Uomini e Donne Over avrebbe lasciato il fidanzato quasi un mese fa, ovvero poco tempo dopo il ritorno a casa dopo la fine delle registrazioni. A raccontare lo stato d'animo apparentemente disperato del cavaliere, è una persona che sostiene ...

Made in Italy - un viaggio lungo 5.600 km porta l’oro di Vicenza in Usa e Cina : Oltre 5mila chilometri, per la precisione 5.640: è la distanza media che percorre un pezzo di oreficeria prodotto nel Vicentino per raggiungere il suo cliente finale, tipicamente negli Stati...

Alluvione lampo su Avola : auto trasCinate via [VIDEO] : Vi abbiamo informato oggi pomeriggio dell'improvviso nubifragio abbattutosi sul litorale siracusano, nella zona di Avola, capace di mandare in tilt l'intero centro abitato. Il temporale ha scaricato...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : via alla finale dei 10m sincro uomini. Cina favorita - Italia assente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: Ordinario ritornato carpiato per l’Australia: 49.20 per loro e balzano al comando 13.50: Uno e mezzo avanti carpiato per l’Ucraina: 48.20 per la coppia dell’Est 13.49: Armenia che con l’uno e mezzo avanti carpiato realizza 46.20 13.45: Salterà per primo la coppia armena con l’uno e mezzo avanti carpiato 13.42: Russia, Gran Bretagna e Cina dunque le coppie ...

Manchester City - rinviato il viaggio per la Cina : il motivo : Il Manchester City si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista, il club è stato finalmente autorizzato a volare in Cina per il suo tour pre-stagionale dopo due giorni di ritardo. La squadra di Guardiola avrebbe dovuto imbarcarsi nei giorni scorsi per Shanghai per la Premier League Asia Trophy ma la partenza è stata rimandata per ben due volte a causa di un problema amministrativo. Il ritardo ha ...

L'Italia condanna la Cina sui diritti umani - guai in vista sulla Via della Seta : L'Italia ha firmato la lettera in cui i rappresentanti di almeno altri ventidue governi chiedono alle Nazioni Unite di intervenire sulle detenzioni di massa da parte della Cina nella regione dello Xinjiang. Lo ha confermato al Foglio la Farnesina. Una prima versione della lettera, datata 8 luglio, e

Venezuela - UNICEF : al via campagna per vacCinare 3 milioni di bambini contro la polio : In Venezuela è iniziata una campagna di vaccinazione di massa contro la polio per più di 3,1 milioni di bambini sotto i cinque anni, coordinata dal Ministero della Salute, con il sostegno dell’UNICEF e della Pan American Health Organization (PAHO). Più di 7.000 punti di vaccinazione saranno allestiti in tutto il paese per raggiungere tutti i bambini al di sotto dei cinque anni. Prima della campagna, l’UNICEF ha predisposto e ...

La tempesta Barry è sempre più viCina alla Louisiana : i Rolling Stones rinviano concerto - “state al sicuro” : Oltre 48mila famiglie sono senza corrente elettrica in Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina alla costa statunitense per trasformarsi, secondo le previsioni, in uragano di 1ª categoria. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato d’emergenza giovedì scorso. Barry dovrebbe effettuare il “landfall” sulla costa centro-meridionale della Louisiana, per poi spostarsi verso nord attraverso la Mississippi ...

CorSport : Offerte da Cina e Arabia Saudita per Mertens. Se non rinnova a gennaio potrebbe andare via : Si lavora ancora al rinnovo del contratto di Dries Mertens. Il belga è il miglior realizzatore della storia del Napoli nelle coppe europee con 20 gol e in Champions con 10. Con 109 reti è il terzo marcatore di sempre del Napoli in tutte le competizioni. Lo superano solo Maradona, da cui lo separano 6 reti soltanto, e Hamsik, più lontano, che lo supera di 12 reti. L’obiettivo della prossima stagione, scrive il Corriere dello Sport, è quello di ...

**Maltempo : 'torrenti' d'acqua in strada a Pescara - uomo trasCinato via** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Un uomo trascinato dalla corrente d'acqua che ha invaso la strada, bermuda blu e t-shirt rosso vinaccio indosso. E' successo a Pescara, nella zona residenziale dei Colli innamorati, tra le aree più martoriate - a causa delle pendenze che la contraddistinguono- dall'ondata

