Aumento pensione invalidità Inps 2019 | Salvini “ne aumenteremo tante”

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 22 luglio 2019)“neSe ne parla spesso, ma alla fine non si attua mai. Chissà che stavolta le parole del ministro dell’Interno Matteonon trovano fondamento e concretezza. In occasione della Festa della Lega di Barzago, infatti, il vicepremier è tornato a parlare di: un tema su cui gli esponenti del governo si esprimono da tempo, salvo poi scontrarsi con l’annoso e sempiterno problema delle coperture. L’obiettivo, in ogni caso, è aumentare tante pensioni di, se non tutte, perché 280 euro per un soggetto invalido possono essere una cifra assurda.in arrivo nel 2020? Sono molti gli obiettivi della prossima Manovra 2020 dichiarati dal Governo: innanzitutto la riduzione della pressione fiscale, anche tramite l’istituzione della flat tax, quindi il varo ...

Pomp_c : @fishroma @frank9you @GraceDama @catirafaella @kosta_ivanovic i competenti hanno già dato: dicoccupazione a 2 cifre… - identit12 : @vitalbaa Hanno tutto un vocabolario taroccato. Austerità = aumento di spesa. Reddito di cittadinanza = 40 euro in… - marklotito97 : RT @marklotito97: MATTEO SALVINI FA UNA PROMESSA SOLENNE CON LA SUA FIRMA : NEL 2020 CI SARA' LA FLAT TAX PER IL CETO MEDIO E L'AUMENTO A 5… -