Vacanze | 5 consigli per viaggiare con il cane in auto

(Di domenica 21 luglio 2019) “Scatta l’esodo da bollino rosso. Sono circa due milioni le famiglie che da qui a fine luglio si metteranno in viaggio verso le località turistiche con il proprioal seguito“: l’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ricorda alcuni piccolida seguire per favorire un viaggio tranquillo anche per il nostro amico a quattro zampe. “Innanzitutto, occorre pensare alla sistemazione ed al comfort per ildurante il viaggio. Sono tre i modi che si possono usare per trasportarlo: il trasportino rigido, la cintura di sicurezza, ma anche la rete divisoria rigida in modo che l’animale possa liberamente muoversi. Occorre ricordare che ilva abituato al sistema di viaggio prescelto con qualche giorno di anticipo. Non bisogna dimenticare di portare il suo gioco ed il suo cuscino preferito, lo aiuteranno a distrarsi e a ...

