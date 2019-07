Scuola | intervista a Flora Frate M5S

Fonte : scuolainforma

(Di domenica 21 luglio 2019) L'ospite di questo spazio è l'onorevole Flora Frate (M5S), membro della VII Commissione Cultura della Camera. La redazione di scuolainforma ha condotto una intervista nella quale vengono toccati i punti dell' autonomia regionale e delle normative sul reclutamento dei docenti. Sulla regionalizzazione della scuola pare che il governo si sia diviso. Il Movimento ha ottenuto una vittoria su questo? Personalmente non credo sia una partita in cui c'è che vince e chi perde. Stiamo governando il paese e temi come quello della regionalizzazione richiedono un grande sforzo per trovare la giusta sintesi tra posizioni diverse. Come ha già chiarito Luigi Di Maio, stiamo procedendo all'autonomia differenziata così come indicato nel contratto del Governo. La regionalizzazione della scuola rischia di generare un divario pericoloso tra scuole di serie A e scuole di ...

