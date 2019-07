Salvini avvisa Conte e Di Maio | «O arrivano i sì o non stiamo più al governo»

Salvini avvisa Di Maio : «O arrivano i sì o non accetterò più di stare al governo» : «Stiamo al governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo, andremo da soli ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo». Lo ha detto Matteo...

Di Maio avvisa Salvini : "Continui attacchi al M5S - ma mai con il PD" : Luigi Di Maio replica a Matteo Salvini e lo fa dalle colonne del Corriere della Sera. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato accusato ieri dall’alleato di governo di aver votato con Renzi, Macron e Merkel per la presidenza della Commissione UE. Non un buon segnale per il leader del Carroccio sulla tenuta del governo: non passa giorno senza che i due partiti non litighino, ma Di Maio respinge le accuse e scarica la colpa sulla Lega. "Per noi ...

Ong - Trenta : 'Avevo avvisato Salvini ma non mi ha ascoltato' : In questi giorni si è parlato molto della vicenda che ha interessato l'organizzazione umanitaria non governativa tedesca Sea Watch e, inoltre, l'arresto e il rilascio della capitana Carola Rackete. Tale vicenda ha causato alcune polemiche politiche, polemiche che si sono acutizzate in seguito allo sbarco a Lampedusa dell'imbarcazione 'Alex' della Ong italiana Mediterranea. Lo scontro tra la ministra della Difesa e il segretario della Lega Nelle ...

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Trenta : «Avvisai Salvini sulle ong - non mi ha ascoltata. Invierò le navi» : L’ira della ministra: era inevitabile senza la missione Sophia. E ancora: «Pattuglieremo il Mediterraneo per combattere i trafficanti». sulle comunicazioni: «Nessuna richiesta è arrivata dal Viminale. Dopo la diretta social, il silenzio istituzionale»

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

Ong - Trenta : "Avvisai SalviniSenza navi militari sono tornate" : "Quanto sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta". Lo afferma Elisabetta Trenta, ministro della Difesa Segui su affaritaliani.it

Trenta : "Avevo avvisato Salvini - non ha voluto ascoltare. Ora si lamenta" : Tra Elisabetta Trenta e Matteo Salvini quel feeling necessario fra ministro della Difesa e ministro dell’Interno non è mai scattato. Anzi, spesso le frizioni fra di loro hanno provocato scintille. Ancora adesso, dinanzi ai diversi casi di navi cariche di migranti che popolano il mar Mediterraneo e chiedono di poter sbarcare, la ministra non nasconde la sua rabbia e il suo rammarico perché tutto questo “si sarebbe potuto ...

Altre due navi pronte a sfidarci. Salvini : "Ong avvisate - mezze salvate" : Chiara Sarra La Open Arms e la Alan Kurdi navigano verso la Libia. Ma il ministro le avverte: "L'Italia farà rispettare i suoi confini" Conclusa - con l'arresto della capitana e il probabile sequestro amministrativo della nave - la vicenda Sea Watch 3, si ricomincia. Il copione è lo stesso e si apre con Altre de navi delle Ong pronte a ingaggiare un nuovo braccio di ferro con l'Europa (o meglio, con l'Italia). "Ci sono due Altre ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Salvini 'avvisa' Tria - 18 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: l'ex presidente dell'Uefa, Michel Platini, è stato arrestato per il mondiale in Qatar, 18 giugno 2019,

Salvini accusa Di Maio sulle crisi industriali e avvisa i suoi ministri : “Ora tenetevi pronti” : «Le cose non girano per il verso giusto. tenetevi pronti per qualunque evenienza». Quando si è trovato di fronte i suoi ministri, con accanto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che non avrebbe usato parole amichevoli sui 5 Stelle, Matteo Salvini ha fatto capire che la corda si potrebbe spezzare improvvisamente. Nell’incontro a casa sua nel pome...