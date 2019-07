Pelli | l' archistar delle torri dalla Malesia a Milano

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Luigi Mascheroni Celebre per i suoi grattacieli in vetro, in Italia ha firmato la Torre Unicredit e piazza Gae Aulenti Il distretto - l'aggettivo giusto è: smart - è quello di Porta Nuova, fra la stazione di Porta Garibaldi e il quartiere Isola. Ad esempio, se accedi da sud: parti da corso Como, in fondo prendi per via Ca, fra i bistrot e le boutique di lusso, sali per il passaggio pedonale stretto tra i complessi Munoz&Albin e Cino Zucchi Architetti, in cima alla scalinata ti affacci sulla piazza-podio Gae Aulenti - cento metri di diametro, completamente pedonale e rialzata di 6 metri rispetto al livello della strada, il «centro vitale» del nuovo quartiere e ti trovi sotto le treche abbracciano le fontane circolari a sfioro. Sono la «UniCredit Tower», 31 piani per 231 metri di altezza, di cui 78 di guglia (lo «Spire»), oggi il grattacielo più alto d'Italia, ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - E' scomparso a 92 anni l'archistar argentina César Pelli Addio al papà delle… - Marco_chp1 : RT @rep_milano: Morto l'archistar César Pelli, suo il grattacielo Unicredit di Porta Nuova con la guglia laica che domina Milano [news aggi… - sarasa1906 : RT @LaStampa: Era il padre delle Petronas Towers di Kuala Lumpur, del World Financial Center di New York, del master plan del progetto Port… -