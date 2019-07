Msf e Sos Mediterranee tornano in mare | Inazione criminale dei Governi Ue

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) Medici senza frontiere (Msf) annuncia la ripresa delle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale e condanna “l’deieuropei”.Il ritorno inavviene “dopo due anni di una sostenuta campagna deieuropei per bloccare ogni tipo di azione umanitaria nel mediterraneo e dopo la normalizzazione di politiche punitive che continuano a causare morti ine terribili sofferenze in una libia devastata dal conflitto”, si legge in una nota.Ieuropei “vogliono far credere che la morte di centinaia di persone ine la sofferenza di migliaia di rifugiati e migranti intrappolati in libia siano un prezzo accettabile per le politiche di controllo della migrazione”, dichiara Sam Turner, capo missione di Msf per le attività di ricerca e soccorso e la Libia. “La cruda realtà ...

MediasetTgcom24 : Migranti, Sos Mediterranee e Msf tornano in Libia con nuova nave #migranti - Luigi41712 : RT @francescatotolo: Comunicato stampa di @SOSMedItalia e @MSF_ITALIA, per la nuova #Aquarius, la #OceanViking, che presto arriverà nel Med… - marobe997 : RT @francescatotolo: Comunicato stampa di @SOSMedItalia e @MSF_ITALIA, per la nuova #Aquarius, la #OceanViking, che presto arriverà nel Med… -