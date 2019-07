LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | 21 luglio | SPADISTE E SCIABOLATORI IN SEMIFINALE!

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 40-19. Parziale di 5-0 per Errigo, ora l’ultimo assalto di Di Francisca. 11.48 Palumbo aumenta il vantaggio, 35-19. 11.44 Torniamo al fioretto femminile, dove l’Italia è avanti 30-16 contro l’Ucraina dopo sei assalti. 11.42 ITALIA IN SEMIFINALEEEE!!!! Gliazzurri battono 45-33 la Georgia e volano in semifinale, dove affronteranno i padroni di casa dell’Ungheria, che hanno superato 45-29 l’Iran. 44-33 Punto per Bazadze. 44-32 Sempre Curatoli!!! Ne manca solo una. 43-32 Ancora Curatoli! 42-32 Altro attacco azzurro. 41-32 Attacco di Curatoli. 40-32 Parata e risposta di Bazadze. 40-31 Stoccata per Bazadze. 11.38 Berrè chiude i conti con un parziale negativo di 5-10. Abbiamo comunque 10 punti di vantaggio da gestire nell’ultimo assalto con Curatoli contro Bazadze. 11.37 Finalmente arriva il punto ...

zazoomnews : LIVE Scherma Mondiali 2019 in DIRETTA: 21 luglio Fiorettiste agli ottavi spadiste e sciabolatori per il podio. -… - usatoscherma : RT @zazoomnews: LIVE Scherma Mondiali 2019 in DIRETTA: 21 luglio spadiste e sciabolatori per il podio. Inizia il cammino di fiorettiste e s… - zazoomnews : LIVE Scherma Mondiali 2019 in DIRETTA: 21 luglio spadiste e sciabolatori per il podio. Inizia il cammino di fiorett… -