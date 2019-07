Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) A colpi di lettera si combatte la battaglia sull’autonomia differenziata. E così alla lettera di Giuseppeai cittadini di Lombardia e Veneto, segue la lettera dei governatori Attilioe Lucaal presidente del Consiglio, dai toni molto critici. “Se si continua con una, come accaduto finora, è evidente che non firmeremo nulla” minacciano i governatori, chiedendo adi fare presto a chiudere la bozza di intesa. “Non firmeremo un accordo senza qualità come quello per ora che si sta profilando. Lei si assumerà la responsabilità quindi di aver negato quanto è stato chiesto da referendum, da milioni di elettori veneti e lombardi, da risoluzioni dei consigli regionali approvati all’unanimità”.“Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le sue esternazioni, ...

Mov5Stelle : 'Non posso tollerare un attacco frontale di questo tipo, ma non a me, ma a tutto il MoVimento 5 Stelle'. Ascoltate… - CarloCalenda : Ha recepito molti, direi tutti, i temi sollevati dall’Italia. Aggiungendo un attacco frontale agli antieuropeisti.… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Attacco frontale a Conte. Fontana e Zaia: 'Non firmiamo questa farsa sull'autonomia' -