Atletica |  Iapichino vince oro under 20 salto in lungo

Fonte : agi

(Di domenica 21 luglio 2019) Larissa Iapichino, campionessa europea20 delin. La 17enne atleta italiana sale sullo stesso podio che vinse mamma Fiona May nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna, trionfando con 6,58 davanti alla svedese Tilde Johansson (6,52) e alla britannica Holly Mills (6,50).

