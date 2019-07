Solare con spf 50 e miti da sfatare | non è vero che non fa abbronzare

Spazio - la NASA da’ lunga vita alle sonde Voyager per spingersi oltre i confini del Sistema Solare : La NASA e’ al lavoro per allungare la vita alle piu’ longeve delle sue missioni, le Voyager 1 e 2, malgrado i loro 42 anni di onorata attivita’. Le sonde, dopo avere superato entrambe le colonne d’Ercole del Sistema Solare, la Voyager 1 nel 2012 e la gemella nel 2018, stanno infatti continuando a inviare dati dallo Spazio interstellare. “E’ incredibile che i loro strumenti abbiano resistito cosi’ a ...

Fondotinta con protezione Solare (amico di Meghan Markle) : Fondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione solareFondotinta con protezione ...

Migliaia di VIP e Turisti in Cile per l’eclissi Solare totale : apre l’Osservatorio di La Silla con 6 esperimenti speciali - spettacolo mozzafiato [FOTO e VIDEO LIVE] : E’ la notte magica dell’eclissi solare, anche se lì dove si può osservare dal vivo, in Sud America e in modo particolare in Cile, è pieno giorno. Il Paese si è mobilitato per un evento storico: oltre 150.000 persone sono arrivate da tutto il mondo nelle province di Coquimbo e Atacama e nonostante il terremoto di magnitudo 4.0 che poche ore fa, alle 17:17 italiane, ha colpito la zona, è una grande festa di scienza e astronomia. Tanti ...

Orticaria Solare : una patologia con molti lati oscuri : Un gruppo di esperti italiani ha pubblicato una revisione della letteratura sull’Orticaria solare, una reazione allergica provocata dall’esposizione della pelle alla luce. Fra le soluzioni di cura gli autori propongono il farmaco omalizumab. L’Orticaria solare rientra fra le malattie definite fotodermatosi. Essa consiste in una reazione della pelle all’esposizione al sole e il meccanismo che la provoca è definito reazione da ipersensibilità ...

Eclissi Solare totale : Luglio inizia con uno spettacolo imperdibile - ecco come seguirlo in diretta streaming [VIDEO LIVE] : Il 2 Luglio 2019 l’allineamento tra Sole, Luna e Terra darà vita ad un’Eclissi solare totale. Gran parte del fenomeno si verificherà su un’area non popolata del Pacifico meridionale, ma il Sud America sarà abbastanza fortunato da poterlo ammirare. La totalità sarà visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti ...

Energia - ENEA : record per eolico e Solare - in calo consumi ed emissioni (-3%) : Forte balzo in avanti della produzione di Energia elettrica da eolico e solare che segna un +24% nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018; in forte calo l’idroelettrico (-12%) e segno negativo anche per i consumi di Energia (-3%) e le emissioni di anidride carbonica (-3%). È lo scenario delineato dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano curata dall’ENEA che evidenzia come nel primo trimestre 2019 ...

Spazio : lanciata la vela Solare - a bordo del razzo Falcon Heavy SpaceX : Lanciato il razzo Falcon Heavy SpaceX: a bordo un prezioso carico di 24 piccoli satelliti e la vela solare LightSail 2, di Planetary Society (un’organizzazione no-profit globale dedicata all’esplorazione dello Spazio). Se la missione LightSail 2 avrà successo “diventerà il primo veicolo spaziale a essere spinto esclusivamente dalle particelle che provengono dalla nostra stella“: viaggia racchiusa in ...

Spazio : domani il lancio della vela Solare - a bordo del razzo Falcon Heavy : Countdown per il lancio della vela solare: alle 05:30 (ora italiana) di domani verrà lanciata la LightSail 2, di Planetary Society (un’organizzazione no-profit globale dedicata all’esplorazione dello Spazio), per mezzo del nuovo lanciatore SpaceX, il Falcon Heavy, che porterà in orbita anche 24 satelliti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Secondo i meteorologi dell’aeronautica statunitense le previsioni meteo sono ...

Energia : al via il Cluster nazionale per smart grid e Solare a concentrazione : Prende il via a livello operativo il Cluster Tecnologico nazionale “Energia” che riunisce 72 realtà del mondo delle imprese, dell’università, della ricerca e degli enti territoriali, con l’obiettivo di generare opportunità di sviluppo tecnologico per il sistema energetico nazionale. Il Consiglio Direttivo è composto da Eni, Enel con e-distribuzione, General Electric-Nuovo Pignone, Terna, CNR, RSE, EnSiEL, Lombardy Energy Cleantech Cluster ed ...

Albert Einstein - così un’eclissi Solare un secolo fa confermò la Teoria Relatività : “Mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio, perché la Teoria è corretta”. Con queste parole, rivolte a una studentessa, un secolo fa Albert Einstein commenta a caldo il contenuto di un telegramma destinato a cambiare per sempre la sua vita. La missiva contiene i risultati di un esperimento svolto esattamente 100 anni fa, il 29 maggio 1919. È la conferma di quanto il genio tedesco sa già: il suo capolavoro scientifico, la Teoria della Relatività ...

Gennaro Lillio/ Rudy Smaila : 'Lo ammiro - è Solare in confronto ad altri...' - GF 16 - : Gennaro Lillio, Grande Fratello 2019: cosa accadrà con Francesca De André? La ragazza ha rotto con il suo fidanzato e dopo una pesante lite i due sembrano essersi riavvicinati.