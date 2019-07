Loredana Bertè | Non avere tatuaggi oggi è la vera trasgressione

SENZA PENSIERI - ROVAZZI/ Feat. Loredana Bertè e J-Ax : canzone riflessiva dell'estate : SENZA PENSIERI, streaming nuovo singolo di Loredana Bertè e Fabio ROVAZZI: è questo il vero tormentone estivo che tutti aspettavano?

Il consumismo ossessionato dai social in Senza Pensieri di Rovazzi con J-Ax e Loredana Bertè (testo) : Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, Senza Pensieri, feat J-Ax e Loredana Bertè. Scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont, Senza Pensieri è un brano dalle sonorità pop-funky, leggero e fresco. Al suo interno un contrasto: se dal punto di vista del sound, infatti, si tratta di una canzone perfetta da canticchiare in estate, il testo affronta tematiche importanti ed impegnative per poi chiudersi ...

Il "grande atteso" torna a giocarsi l'estate Rovazzi canta con Loredana Bertè e J-Ax - : Paolo Giordano Il brano si intitola «Senza pensieri»: «Critico l'utilizzo eccessivo dei social» Ma figurarsi se Rovazzi si perde un'estate. Dopo 13 dischi di platino e 500 milioni di visualizzazioni su Youtube negli ultimi anni, da oggi pubblica Senza pensieri che già sulla carta non fa prigionieri. I featuring sono di Loredana Berté e J-Ax che in pratica sono una garanzia. Lei ha un singolo che funziona in radio (Tequila e San ...

Fabio Rovazzi sfida la teoria del tormentone estivo con Loredana Bertè e J-Ax : L’attesa è finita, domani, mercoledi 10 luglio, esce “Senza Pensieri” il nuovo attesissimo singolo di Fabio Rovazzi, feat Loredana Bertè e J-Ax. Rovazzi, regista, scrittore, conduttore televisivo, testimonial d’eccezione di grandi marchi ed eclettico comunicatore ad un anno di distanza dalla sua ultima hit “Faccio Quello che Voglio” esce con “Senza Pensieri” scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont. Un brano dalle ...

Bjorn Borg - ex marito Loredana Bertè/ Il figlio Leo è una giovane promessa del tennis : Bjorn Borg è l'ex marito di Loredana Bertè famoso tennista svedese. I due si sono conosciuti nel 1973, e la loro relazione è durata 19 anni.

Loredana Bertè/ Rivalità con Mia Martini? 'È sempre stata prepotente' - Techetechetè - : Loredana Bertè protagonista di Techetechetè Superstar dedicata alle sorelle Bertè: 'Con la morte di Mia Martini è morta una parte di me'

MIA MARTINI - MIMÌ/ Loredana Bertè : 'È la più grande cantante italiana' - Techetechetè - : Mia MARTINI protagonista di Techetechetè Superstar: la sua carriera e i suoi grandi successi 'Piccolo uomo', 'Almeno tu nell'universo', 'E non finisce mica il cielo'.

MARIA SALVINA DATO - MADRE DI Loredana Bertè E MIA MARTINI/ Fu vittima di violenza? : MARIA SALVINA DATO è la MADRE di LOREDANA BERTÈ e Mia MARTINI. Le dichiarazioni di LOREDANA su di lei hanno fatto molto discutere.

Programmi TV di stasera - sabato 6 luglio 2019. Rai 1 omaggia Mia Martini e la sorella Loredana Bertè : Loredana Bertè e Mia Martini Rai1, ore 20.35: Techetechete Superstar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre Le Teche omaggeranno Mia Martini, detta Mimì, e Loredana Bertè, sorelle calabresi unite, oltre che dalla parentela, dalla stessa professione e dalla stessa data di nascita, anche se in anni diversi: 20 settembre. Le due grandi artiste saranno eccezionalmente accostate, in uno speciale di 120 minuti, durante il quale sarà possibile ...

Fabio Rovazzi : “Senza pensieri” è il titolo del nuovo singolo con J-Ax e Loredana Bertè : In arrivo il 10 luglio The post Fabio Rovazzi: “Senza pensieri” è il titolo del nuovo singolo con J-Ax e Loredana Bertè appeared first on News Mtv Italia.

Senza Pensieri è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Loredana Bertè : Si intitola Senza Pensieri il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Loredana Bertè, in radio e in digital download da mercoledì 10 luglio. Sorrisi e Canzoni TV lo aveva comunicato in anteprima, parlando di un nuovo singolo in programma per Rovazzi e la Bertè, che sarebbe arrivato in radio nel mese di luglio. Per l'ufficializzazione non c'è stato tanto da attendere e il primo giorno del mese, l'ufficio stampa di Rovazzi conferma l'indiscrezione ...

Rovazzi e Loredana Bertè in un nuovo singolo in uscita a luglio : Rovazzi e Loredana Bertè hanno in programma un singolo congiunto. Lo svela Sorrisi e Canzoni TV anticipando che il brano verrà rilasciato nel mese di luglio. Mancano annunci ufficiali da parte dei diretti interessati ma effettivamente nell'estate 2019 manca un singolo di Fabio Rovazzi, colui che mette a segno un tormentone dietro l'altro. Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci sarà - sembra - Loredana Bertè, già in radio con diversi ...

Torna “La Famiglia Addams” e c’è anche Loredana Bertè. Il trailer : La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo, "La Famiglia Addams", sta per Tornare al cinema con un inedito cast di doppiatori. Tra i protagonisti ci sono Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez, mentre Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli prestano la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. E se nel ruolo di Zio Fester c'è Raoul Bova, la vera novità è Loredana Bertè che per la prima volta ...

Domenica Rewind/ Loredana Bertè in replica : 'Panatta mi ha lasciato senza un motivo' : Barbara d'Urso in 'ferie': ecco in onda i sei appuntamenti in replica di Domenica Rewind, con backstage inediti e altre 'novità'.