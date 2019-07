Darksiders 3 Keepers of the Void | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di sabato 20 luglio 2019) Dopo aver condiviso con voi ladi3, quest’oggi vogliamo parlarvi diof The, la nuova espansione del gioco, la quale ci porta in una nuova ambientazione, contro nemici e boss inediti, con ricompense esclusive.of theof theè un’espansione accessibile una volta giunti al termine del gioco ed aver ottenuto tutte le trasformazioni di Furia. Dialogando con il venditore in una qualsiasi località, è possibile raggiungere tramite il teletrasporto la nuova ambientazione, ricca di enigmi, nemici e pericoli di ogni tipo. Nella nuova espansione siamo chiamati ad utilizzare e combinare tra di loro le trasformazioni di Furia, allo scopo di risolvere enigmi ambientali incentrati per lo più nello spostamento delle piattaforme. Per ogni elemento è ...

