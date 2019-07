Anche Salvini è responsabile dei No del governo Parla Mondini

Salvini sfida Conte. La Lega : «Crisi possibile - Matteo può rompere Anche a ferragosto» : Il vicepremier sembra ancora sul piede di guerra. Mercoledì ascolterà il premier parlare in Aula del Russiagate, poi parlerà: forse dai banchi della Lega, e non del governo

I rubli mettono nei guai Salvini Anche in Europa : “Un chiarimento tocca all’Italia. Penso che il Parlamento italiano o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda”. Stavolta è Angela Merkel ad affondare il colpo sulla storia dei fondi russi che, secondo inchieste giudiziarie, la Lega avrebbe cercato a Mosca. L’affare Savoini prende sempre più una piega europea. anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, parlando con diversi quotidiani europei ...

Luca Zaia bombarda Conte e governo : "Autonomie - la misura è colma". Nessuno sconto - neAnche a Salvini : "Una presa in giro". Luca Zaia, governatore del Veneto e alfiere della lotta per le autonomie, bombarda il governo senza fare sconti nemmeno alla sua Lega. "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che l

Renzi chiede sfiducia a Salvini. Zingaretti - così lo aiutiamo. Il Pd pensa Anche a dopo Mattarella : La possibile crisi di governo riapre la discussione nel Pd, i Renziani partono alla carica chiedendo che venga presentata subito una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini, ma il segretario Nicola Zingaretti frena, durante una riunione con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e con la vice-presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi. Il leader Pd è convinto che la mossa possa favorire la ricomposizione di una maggioranza ormai a un ...

Salvini a Di Maio : «La fiducia è finita Anche sul piano personale» : Salvini non ne può più degli insulti di Grillo, Di Maio, Di Battista, Toninelli, li cita uno a uno e ripete più volte «così non si va avanti». È stanco, arrabbiato come mai prima

Per Salvini è venuta meno la fiducia tra gli alleati di governo. E Anche quella personale : "Sì, purtroppo sì. anche personale, perché io mi sono fidato per mesi e mesi". Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se fosse venuta meno la fiducia tra alleati di governo. Ma si può ricucire? "Tutto è possibile. Io speravo che dopo il 26 maggio si placassero le polemiche", ha replicato il ministro dell'Interno. E a chi gli chiedeva come veda l'ipotesi di votare in autunno ha risposto: "Faccio il ministro dell'Interno. Sono ...

Salvini avverte M5s : “Mancanza di fiducia Anche personale - finestra elettorale sempre aperta” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, lancia da Helsinki un chiaro avvertimento ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio: "C'è mancanza di fiducia ora, anche personale". Il segretario del Carroccio non esclude neanche il ritorno al voto, facendo riferimento alla finestra elettorale: "La finestra è sempre aperta".

Caso Lega-Russia - Meranda indagato Perquisizioni Anche a casa di Vannucci Conte : «Salvini in Aula? No - verrò io» : I due si erano fatti avanti dichiarando di aver partecipato all’incontro del 18 ottobre 2018 all’hotel Metropol di Mosca

Il missile è innocuo (Anche per Salvini) : Roma. Secondo Salvini, il Matra Super R.530 trovato in possesso di un gruppo di estrema destra sarebbe dovuto servire a fare un attentato contro di lui nell’interesse di gruppi ucraini oltranzisti. In effetti il 60enne Fabio Del Bergiolo, l’ex ispettore delle Dogane in servizio a Malpensa che custod

Sondaggi elettorali - Salvini è più forte Anche dell’inchiesta sui fondi russi : Lega sale al 37 - 7% : Nonostante l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, il partito di Matteo Salvini continua a crescere nei Sondaggi: la vicenda non sembra scalfire il Carroccio sotto il punto dei vista dei consensi. Aumenta, così, il vantaggio sugli inseguitori: il Pd fa segnare un calo di quasi un punto percentuale nell'ultima settimana ed è ora staccato di oltre 15 punti.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Corrao (M5s) vs Pinotti (Pd) : “Salvini non c’entra. Anche voi prendeste soldi”. “Sei ridicolo” : Bagarre a L’aria che tira (La7) tra la senatrice del Pd, Roberta Pinotti, e l’europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, sulla vicenda dei Fondi russi alla Lega. Lega, Conte: “Salvini alle Camere su rapporti con russia? Perché no?”. E chiarisce: “Noi per la piena trasparenza” Corrao afferma che ci sia l’interesse ...