_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - romadailynews : Traffico Roma del 19-07-2019 ore 10:30: ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI SU VIA EMANUELE… -
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 10 : 00 : ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI SU VIA EMANUELE FILIBERTO PER INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA , DEVIAZIONI PER LA LINEA DEL TRAM 3 APORTA MAGGIORE IN DIREZIONE TRASTEVERE INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE ALL’INCROCIO TRA VIA NOMENTANA E VIA REGINA MARGHERITA, INTERROTTO E SOSTITUITO CON AUTOBUS IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 TRA GALENO E RISORGIMENTO RALLENTAMENTI ANCHE AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO PER INCIDENTE AVVENUTO PROPRIO ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 09 : 30 : ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI SU VIA EMANUELE FILIBERTO PER INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA , DEVIAZIONI PER LA LINEA DEL TRAM 3 APORTA MAGGIORE IN DIREZIONE TRASTEVERE INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE ALL’INCROCIO TRA VIA NOMENTANA E VIA REGINA MARGHERITA, INTERROTTO E SOSTITUITO CON AUTOBUS IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 TRA GALENO E RISORGIMENTO RALLENTAMENTI ANCHE AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO PER INCIDENTE AVVENUTO PROPRIO ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 09 : 00 : ANCORA CODE SONO SEGNALATE SULLA PONTINA VERSO LA CAPITALE TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO PER INCIDENTE INCIDENTI ANCHE IN CITTÀ, RALLENTAMENTI ALL’ESQUILONO SU VIA EMANUELE FILIBERTO ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA E AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO PROPRIO ALL’INCROCIO CON VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA. Traffico ANCHE SULLA CARREGGIATA ETSERNA CON RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 08 : 30 : ANCORA CODE SONO SEGNALATE SULLA PONTINA VERSO LA CAPITALE TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO PER INCIDENTE INCIDENTI ANCHE IN CITTÀ, RALLENTAMENTI ALL’ESQUILONO SU VIA EMANUELE FILIBERTO ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA E AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO PROPRIO ALL’INCROCIO CON VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA. Traffico ANCHE SULLA CARREGGIATA ETSERNA CON RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 08 : 00 : Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sono segnalate sulla Pontina in direzione della Capitale tra Castel Romano e Spinaceto a causa di un incidente rallentamenti per Traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra cousinade Appia rallentamenti per Traffico anche sul percorso Urbano dell’a24 verso il centro città a partire dallo svincolo di via di Tor Cervara chiusa per lavori ...
Traffico Roma del 19-07-2019 ore 07 : 30 : Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sono segnalate sulla Pontina in direzione della Capitale tra Castel Romano e Spinaceto a causa di un incidente rallentamenti per Traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra cousinade Appia rallentamenti per Traffico anche sul percorso Urbano dell’a24 verso il centro città a partire dallo svincolo di via di Tor Cervara chiusa per lavori ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA INTERNA: CODE DALLA DIRAMAZIONE SUD A VIA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, INCOLONNAMENTI ANCHE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO. IN ESTERNA SI VIAGGIA INVECE RALLENTATI PER IL Traffico INTENSO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALL’APPIA, MENTRE SUL PERCORSO AUTOSTRADALE DELL’AEROPORTO LE FILE COMINCIANO DA VIA PORTUENSE FINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA INTERNA: CODE DALLA DIRAMAZIONE SUD A VIA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, INCOLONNAMENTI ANCHE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO. IN ESTERNA SI VIAGGIA INVECE RALLENTATI PER IL Traffico INTENSO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALL’APPIA, MENTRE SUL PERCORSO AUTOSTRADALE DELL’AEROPORTO LE FILE COMINCIANO DA VIA PORTUENSE FINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DA CASTEL PORZIANO FINO AL RACCORDO ANULARE. IN ZONA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA UGO DE CAROLIS ALL’ALTEZZA DI LARGO GIORGIO MACCAGNO CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DA CASTEL PORZIANO FINO AL RACCORDO ANULARE. IN ZONA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA UGO DE CAROLIS ALL’ALTEZZA DI LARGO GIORGIO MACCAGNO CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. AUMENTA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA. AUMENTA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17 : 00 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 16 : 30 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 15 : 30 : NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN. SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA. SULLA ...