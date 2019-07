Salvini ossessionato da Carola Rackete | Non vedo l' ora di espellerla

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) “L’eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore... Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io nonl’ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua”.Cosi Matteo, su Twitter, all’indomani dell’interrogatorio diin merito alla vicenda della Sea Watch 3.L’eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore... Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io nonl’ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua.https://t.co/KiqOTlV5YN— Matteo(@matteomi) July 19, 2019 Ieri quattro ore di interrogatorio al tribunale di Agrigento per l’ex capitana della Sea Watch, davanti al ...

