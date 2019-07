ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Offriamo ad un piccolo gruppo di persone l’opportunità di trascorrere cinque giorni di totale disconnessione fra le nostre montagne”. La proposta arriva da sette comuni nelleche offrono una vacanzain un rifugio dell’Alto Agordino (Belluno) dal 13 al 17 agosto: un soggiorno gratuito di cinque giorni in cima ad una montagna, a diretto contatto con scorci e panorami inediti creati dagli effetti della tempesta Vaia e in un rapporto umano altrettanto privo di mediazione con le piccole comunità locali. Unica condizione:are a casae pc e collaborare in piccole opere di ripristino del territorio colpito lo scorso novembre da tempeste che hanno provocato gravi danni al territorio. Ad offrire l’opportunità a chi voglia vivere l’inedita esperienza sono sette amministrazioni comunali dell’Alto Agordino, in primis Rocca Pietore e Alleghe, attraverso la ...

cstambul : RT @fattoquotidiano: Dolomiti, “vacanza gratis se stacchi lo smartphone e lasci la tua comfort zone” - fattoquotidiano : Dolomiti, “vacanza gratis se stacchi lo smartphone e lasci la tua comfort zone” - Cascavel47 : Dolomiti, “vacanza gratis se stacchi lo smartphone e lasci la tua comfort zone” -