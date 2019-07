Dall’amore per il pugilato alla storia con la Leotta | Scardina svela | “anche Elodie si è

sportfair

(Di venerdì 19 luglio 2019)fa il duro, ma poi si ammorbidisce un po’: dcon Dilettasua idea diNelle ultime settimane non si fa altro che parlare della nuova coppia dell’estate: stiamo parlando die Diletta. Il pugile italiano sembra aver fatto breccia nel cuore della giornalista siciliana, che recentemente ha interrotto la suacon Mammì. I due sono stati pizzicati insieme ad Ibiza e non hanno nascosto di aver trascorso insieme le vacanze in una lussuosa barca. foto @Chi Nel cuore di King Toretto, classe ’92, di Rozzano, c’è però, prima di tutto, il, che il giovane atleta punta a far diventare popolare in Italia: “la mia idea diè unire molti mondi. Con i social abbiamo più visibilità e dobbiamo sfruttarla. Fermarsi solo agli appassionati diè un errore. In Italia non possono o non ...

Mov5Stelle : A Luglio, partecipa anche tu alla campagna contro l'abbandono degli animali! Condividi l'amore e il rispetto per il… - bluindaco : RT @EspressoBeatnik: Siamo benedetti dall’amore più meraviglioso, creato per tutti, dal nostro bellissimo Signore. Quale gioia e felicità r… - benerinaldi : RT @cacciuta: In pochi giorni perdiamo due grandi italiani accomunati dalla cultura e dall'amore per la propria terra.Entrambi ci hanno ins… -