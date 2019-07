Codice Rosso visto da una sopravvissuta al femminicidio: “Ecco cosa manca a questa legge”

(Di venerdì 19 luglio 2019) Abbiamo chiesto a una vittima di tentato, Lidia Vivoli, i pro e i contro di, la nuova normativa in materia di violenza sulle donne. "È un punto di partenza, ma da vittima dico che non basta inasprire le pene.la vera messa in sicurezza della donna, che dopo la denuncia finisce nel tritacarne dei servizi sociali e delle case famiglia, mentre il carnefice spesso resta ai domiciliari, dove niente gli impedisce di continuare a perseguitare la vittima. Non è così che ci salverete".