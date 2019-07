Autista raggiunge il limite ore e abbandona 55 bambini in autogrill

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Claudio Carollo La storia incredibile in provincia di Treviso dove una comitiva di ragazzi provenienti dalla Svizzera doveva trascorrere una settimana in campeggio, ma l'ha lasciato mezzo e passeggeri inSi ferma col bus ine pianta i 55 ragazzini a bordo andandosene via in taxi. È successo alla stazione di servizio di Calstorta, sull'A4 in provincia di Treviso, dove unsvizzero allo scattare delle 9 ore consecutive di viaggio ha lasciato le chiavi del pullman che stava guidando all'unico maggiorenne presente e hato tutto, mezzo e giovani passeggeri, in piena notte. La comitiva era composta da 55 ragazzini tra i 10 e i 17 anni, solo uno di loro aveva appena compiuto i 18 anni, ed era partita in mattinata dalla Svizzera per trascorrere una settimana in campeggio a Treviso. Intorno alla mezzanotte, a pochissimi chilometri dalla ...