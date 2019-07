Vuelta 2011 a Froome | confermata squalifica Cobo Spagnolo rinuncia a ricorso

Ciclismo – Confermata la squalifica di Cobo - a Froome la Vuelta 2011 : sui social il commento del britannico [FOTO] : A Froome la vittoria della Vuelta di Spagna 2011: il commento social del britannico del Team Ineos Chris Froome sorride: seppur non è mai bello aggiudicarsi la vittoria di una gara per motivi legati a squalifiche per doping od altre scorrettezze, il britannico può festeggiare perchè il successo della Vuelta di Spagna 2011 è stata assegnata a lui dopo la squalifica di Cobo, Confermata oggi. Mentre segue comodamente da casa il Tour de France ...

