Stefano e Belen comprano uno yacht | il nome della barca emoziona tutti

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : una barca extralusso come 'pegno' d'amore : Continuano le vacanze d'amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: rientrati da Ibiza per impegni di lavoro, i ritrovati coniugi si sono concessi una giornata di totale relax a Capri a bordo della loro nuova barca. Si chiama 'Santiago' lo yatch extralusso che la coppia si è regalata in questi giorni: sui profili Instagram dell'argentina e del ballerino infatti, è possibile vedere molti momenti che hanno condiviso al largo, dai baci a favor ...

Belen e Stefano De Martino - mini luna di miele a Ibiza. Dopo la tv arrivano le nozze? : Continuano le vacanze a Ibiza per Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Dopo una lunga separazione, in cui Belen ha fatto coppia col pilota Gp Andrea Iannone, i due sembrano davvero aver ritrovato l’amore di un tempo. Presto assieme anche in tv, la coppia si gode una mini luna di miele sull’isola delle Baleari. Stefano e Belen hanno scelto la stessa meta dello scorso anno, in cui però erano ancora separati. Oggi alloggiano a Santa Gertrudis, ...

Belen Rodriguez e il suo nuovo yacht 'Santiago' - a Capri per celebrare l'amore con Stefano : Stefano de Martino e Belen Rodriguez hanno un nuovo yacht che si chiama Santiago, come il loro unico figlio, ed è ormeggiato a Capri. Uno spettacolo d'ingegneria ed estetica, un mezzo nautico con cui divertirsi per tutta l'estate in compagnia del figlioletto e dei loro amici. 'Santiago', il nuovo yacht di Belen Rodriguez e Stefano De Martino Non si sa quanto sia costato il nuovo yacht di Belen e Stefano, che in queste ore è ormeggiato a Capri. ...

Intervistato da Oggi Stefano De Martino parla di Belen : 'È una donna che abbaglia' : Intervistato dal settimanale Oggi il ballerino e conduttore, Stefano De Martino, ha usato parole molto dolci verso la compagna Belen Rodriguez, dichiarando di essere pazzamente innamorato di lei, anche se è consapevole che questo non sia più un mistero. parlando poi dei due progetti che vedono Stefano e Belen condurre insieme prima la Notte della Taranta e poi la finale del Festival di Castrocaro, il ballerino ha definito la showgirl come "una ...

Belen Rodriguez - la confessione scomoda di Stefano De Martino : "Di quale uomo ha bisogno" : Amore a gonfie vele tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme e con enorme passione. La coppia continua a palesarsi felicissima su Instagram, e ora il ballerino, in un'intervista rilasciata a Chi in edicola da giovedì 18 luglio, alla showgirl argentina riserva parole dolcissime. Parl

Stefano De Martino Belen è una donna che abbaglia : Stefano De Martino in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, ha parlato anche del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, che insieme condurranno su Rai2 la Notte della Taranta il 24 agosto e la finale del festival di Castrocaro il 3 settembre, ha detto:” Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belen è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia ...

Stefano De Martino : "Belen Rodriguez è una donna che abbaglia" : Stefano De Martino, in un'intervista concessa al settimanale Oggi, in edicola da domani, giovedì 18 luglio 2019, ha parlato anche del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Il ballerino, che con la moglie condurrà su Rai2 la Notte della Taranta (il 24 agosto) e la finale del festival di Castrocaro (il 3 settembre), ha detto:Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belén è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha ...

Possibili incroci 'pericolosi' a Ibiza : da Belen e Stefano a Iannone e la De Lellis : Anche quest'anno Ibiza è la meta preferita dei personaggi più chiacchierati del gossip nostrano: il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 17 luglio, fa sapere che potrebbero esserci parecchi incontri pericolosi sull'isola spagnola. Belen Rodriguez, ad esempio, potrebbe imbattersi in Andrea Iannone e Giulia De Lellis, oppure nell'ultima ex di Stefano De Martino, Gilda Ambrosio. L'influencer romana, invece, rischia un imbarazzante faccia a ...

Stefano De Martino - parole dolci su Belen : “È una donna che abbaglia” : Stefano De Martino: parole dolci su Belen dopo il ritorno di fiamma Che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano tornati insieme non è di certo una novità. La coppia ha riformato la famiglia, per la felicità e la serenità del piccolo Santiago. E se si parlava di seconde nozze, ora il ballerino e conduttore […] L'articolo Stefano De Martino, parole dolci su Belen: “È una donna che abbaglia” proviene da Gossip e Tv.

Belen pazza d'amore per Stefano De Martino - le dediche social : «Se avessi dovuto disegnarti...» : Dopo una lunga separazione Belen e Stefano de Martino sono tornati insieme per la gioia dei loro fan che non vedevano l?ora che la coppia si riunisse. I due neo conduttori (Belen a...