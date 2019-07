Ora è più vicina la modalità scura per WhatsApp | nuova data per iPhone | attesa con Android

Da oggi la versione cartacea del Corriere della Sera ha caratteri più grandi e una maggiore interlinea per migliOrare la leggibilità : Da oggi la versione cartacea del Corriere della Sera utilizza caratteri più grandi e una maggior interlinea (lo spazio che separa le linee di testo) per aumentare la leggibilità. Il corpo dei caratteri è passato da 9,7 a 10,2 punti

Codice rosso Ora è legge : indagini più veloci - revenge porn e reclusione più lunga : Introduzione del reato di sfegio, 'Codice rosso' per le donne che denunciano casi di violenza, carcere fino a 6 anni per chi diffonde video o immagini private a sfondo sessuale (il cosiddetto revenge porn) e per coloro che violano la misura cautelare dell'allontanamento. Sono alcune delle norme contenute nel disegno di legge Codice rosso a cui l'assemblea del Senato ha dato il via libera definitivo. Il testo, per diventare legge, attende la ...

Bloomberg : Jeff Bezos di Amazon è ancOra l'uomo più ricco del mondo - Bill Gates perde posizioni e i Ferrero primi in Italia : Jeff Bezos è ancora l'uomo più ricco del mondo, nonostante il costoso divorzio. Secondo Bloomberg il papà di Amazon si riconferma ai vertici della classifica...

Dentro "la pista" - una delle baraccopoli più grandi d'Italia serbatoio del capOralato : A Borgo Mezzanone in un ex aeroporto della Nato vivono oltre 1500 migranti. Sfruttati dai "caporali" raccolgono la verdura...

MotoGp – Dal Sic a Rossi - Pernat più sincero che mai : “Vale ha tantissima paura di lasciare - ma adesso deve avere il cOraggio di…” : Carlo Pernat, le difficoltà di Valentino Rossi ed il suo ritiro e l’amore per Marco Simoncelli I piloti della MotoGp sono in vacanza: in attesa di tornare in pista il pRossimo 4 agosto, i campioni delle due ruote si stanno godendo un po’ di meritato relax. Mentre Valentino Rossi è in vacanza su una lussuosa barca ad Ibiza con la fidanzata Francesca Sofia Novello e con un gruppo di amici, in Italia si parla di lui grazie a delle ...

MyAnpal : la ricerca del lavoro sarà più semplice con la piattaforma Ora disponibile : È tutto pronto per la messa in funzione di MyAnpal, Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro. La piattaforma è già online e faciliterà l'incontro tra l'offerta di lavoro delle aziende e chi cerca lavoro. In altre parole MyAnpal permetterà un percorso più agevole e veloce tra chi percepisce già il reddito di cittadinanza e i navigator, cioè gli incaricati di trovargli un lavoro. Ricordiamo che tra i requisiti per avere diritto al ...

Nella partita per il commissario Ue Ora Giorgetti più debole. Torna in pista M5S : Il “no” della Lega alla nuova presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rischia di condizionare anche la partita del candidato italiano alla carica di commissario, posto per...

Niente più spoiler - Ora li ferma l'intelligenza artificiale : Si chiama spoilerNet e l'hanno sviluppata i ricercatori dell'Università della California, in collaborazione con Amazon. Il sistema è riuscito a individuare le anticipazioni che rovinano il finale nelle recensioni dei libri con un'accuratezza che va dall'89 al 92%

Il nuovo «Re Leone» fotorealistico è ancOra più vero (e commovente) - : Pedro Armocida La tecnica innovativa impiegata nel remake del celebre cartoon Disney moltiplica le emozioni. Marco Mengoni e Elisa le voci italiane di Simba e Nala Forse il gesto più futuristico, oggi, è quello della Disney con la serie di remake dai suoi stessi film di animazione (Cenerentola, Il libro della giungla, La bella e la bestia e, molto più recentemente, Dumbo e Aladdin) ma girati in live action (con attori dal vivo) o, ...

Tour de France – Alaphilippe con i piedi per terra : “il più difficile deve ancOra venire - ma…” : Alaphilippe motivato e concentrato nella prima giornata di riposo del Tour de France: le parole del Francese, attuale maglia gialla E’ terminata la prima settimana del Tour de France: i ciclisti finalmente si possono godere il tanto meritato giorno di riposo, in attesa delle importantissime tappe, che saranno decisive per decretare il vincitore finale, che li attendono. Giornata di riposo in giallo per Alaphilippe, leader della ...

Ed Sheeran : la versione acustica di "Beautiful People" ti farà innamOrare ancOra di più : <3

Benji e Bella Thorne sempre più innamOrati : come si sono conosciuti : Benji e Bella Thorne uniti più che mai: il racconto del loro primo incontro Benji e Bella Thorne sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate del momento. Sui social le loro foto fanno milioni di like e tutti, specie i fan più affezionati, vogliono sapere di più sul loro rapporto oggi. Su come sia scoppiato

Sondaggi elettOrali - Salvini è più forte anche dell’inchiesta sui fondi russi : Lega sale al 37 - 7% : Nonostante l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, il partito di Matteo Salvini continua a crescere nei Sondaggi: la vicenda non sembra scalfire il Carroccio sotto il punto dei vista dei consensi. Aumenta, così, il vantaggio sugli inseguitori: il Pd fa segnare un calo di quasi un punto percentuale nell'ultima settimana ed è ora staccato di oltre 15 punti.Continua a leggere

Alitalia ha bisogno di meno capitani e più capitali cOraggiosi : Roma. In generale l’intervento dello stato in una società d’interesse collettivo colpita da una congiuntura avversa – vedi il settore automobilistico americano nel 2008 – è possibile dopo che le soluzioni di mercato sono fallite e purché sia temporaneo. Nel caso di Alitalia invece l’intervento dello