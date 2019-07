Juventus | nella possibile formazione di Maurizio Sarri ci sarebbe anche Icardi RUMORS

Juventus - accordo Perin-Benfica : il portiere sarà uno dei giocatori più pagati nella storia del club portoghese : Il portiere italiano si trasferirà dunque in Portogallo, diventando uno dei giocatori più pagati del club lusitano Fumata bianca arrivata, Mattia Perin si prepara a diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il portiere ex Genoa ha trovato l’accordo con la società portoghese, in seguito ad un incontro avvenuto oggi tra l’agente Lucci e i dirigenti del club. Perin firmerà un contratto quinquennale, diventando uno dei giocatori ...

De Ligt-Juventus : l'olandese potrebbe essere titolare nella formazione tipo di Sarri : De Ligt presto dovrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus, sempre molto attiva sul calciomercato. Il difensore centrale olandese è ormai da settimane accostato ai bianconeri che nelle ultime 48 ore avrebbero sferrato l'assalto finale per strapparlo all'Ajax. L'ufficialità dell'acquisto dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana e si tratterebbe certamente di un grande colpo per sognare in grande. La formazione 2019-20 della ...

Il fratello di Higuain : 'Gonzalo in Italia giocherà solo nella Juventus' : La Juventus è sicuramente una delle società più attive sul mercato, e lo confermano le recenti importanti ufficializzazioni di alcuni acquisti: dopo l'arrivo di Ramsey dall'Arsenal, è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma per 15 milioni di euro, così come l'annuncio e la presentazione del centrocampista francese Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Il francese ha ...

Calciomercato Juventus – Colpo Rabiot - blitz di Paratici nella notte : i dettagli dell’affare : Fabio Paratici a Parigi nella notte per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot: il centrocampista si libera a zero dal PSG e sarà un nuovo calciatore della Juventus Dopo l’acquisto a sorpresa di Luca Pellegrini, avvenuto nel pomeriggio di ieri, la Juventus piazza un altro Colpo importante, questa volta in mediana. nella notte Fabio Paratici è volato a Parigi per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot che sarà un nuovo giocatore della Juventus. ...

Juventus - brusca frenata nella trattativa per Cancelo al City : ecco perchè : Juventus – In attesa di Rabiot e De Ligt, la Juventus pensa anche a fare cassa. Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare Torino sembra essere Joao Cancelo, su cui l’interesse del Manchester City è forte, con lo sponsor Pep Guardiola a rappresentare un plus. Un affare che sembrava aver imboccato il rettilineo finale e che invece deve ancora tagliare il traguardo: il trasferimento […] More

Milinkovic Savic Juventus - pista riaperta : nuova svolta nella trattativa : Milinkovic Savic Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a ritornare alla carica per Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo rappresenta un chiaro obiettivo bianconero, e il giocatore vorrebbe vestire bianconero. No secco al PSG, il centrocampista vorrebbe dare priorità alla Juventus, ma tutto dipenderà dalle strategie bianconere. Leggi anche: […] More

Juventus - ci sarebbe stata una frenata nella trattativa con il City per Cancelo : Nelle ultime settimane si è parlato molto del fatto che Joao Cancelo fosse ormai ad un passo dall'addio alla Juventus. Il portoghese piace al Manchester City, ma la trattativa tra i bianconeri e gli inglesi avrebbe registrato una brusca frenata. Infatti pare che gli inglesi stiano insistendo per inserire nell'affare il cartellino di Danilo, ma la società torinese non sarebbe affatto intenzionata a prendere il brasiliano. Al momento, dunque, ...

La Juventus starebbe cercando sostituto di Cancelo - nella lista ci sarebbe anche Trippier : La Juventus, in queste ore, è molto attiva sul mercato soprattutto in ottica difesa. In entrata il nome più caldo è quello di Matthijs de Ligt, mentre in uscita ci sarebbe Joao Cancelo. Qualora il portoghese dovesse partire, Fabio Paratici dovrà cercare un suo sostituto e uno dei nomi che piace è quello di Trippier che però costerebbe circa 40 milioni, perciò i bianconeri stanno valutando anche altre alternative. Cancelo potrebbe partire Da ...

Alla Juventus Buffon torna a fare il portiere o la sentinella di Agnelli? : Le frasi di Agnelli il giorno dell’addio di Allegri Sì, è stata la decisione più sofferta da quando sono Alla guida della Juventus (a proposito della rottura con Allegri) La seconda domanda è sulla Juve del futuro. Questa è la domanda che dovete fare a Paratici, quando avrete occasione di farla. Sarà lui a definire quella che sarà la squadra. Di nuovo ripeto (tono infastidito, ndr) una volta di più: la divisione dei ruoli all’interno ...

Juventus - sarebbero previsti nuovi contatti per De Ligt anche nella giornata di oggi : La giornata di ieri è stata molto intensa per la Juventus che ha deciso di farsi avanti in modo molto concreto per Matthijs De Ligt. I bianconeri vogliono il centrale classe '99 e stanno avendo continui contatti con il suo agente Mino Raiola. De Ligt sarebbe il giocatore perfetto da inserire nella retroguardia di Maurizio Sarri. L'olandese può giocare sia con Leonardo Bonucci che con Giorgio Chiellini e, soprattutto, potrebbe prendere l'eredità ...

Icardi Juventus - novità nella trattativa : Kean e Higuain cambiano tutto : Icardi Juventus – Il club bianconero continua a lavorare per l’acquisto del centravanti argentino. Il numero 9 non rientra nei piani dell’Inter, Conte gli ha già dato il benservito e ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il centravanti vorrebbe giocare nella Juventus, Wanda Nara nei giorni scorso, prima della partenza per il Giappone, sarebbe ?stata avvistata a Torino (non […] More

Juventus - nella lista dei possibili partenti di Sarri ci sarebbe anche Mandzukic : La Juventus è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Ovviamente, oltre alle entrate, Fabio Paratici sta pensando anche alle uscite. Infatti, alcuni giocatori non rientrerebbero più nei piani di Maurizio Sarri. La lista dei possibili partenti è abbastanza lunga e si comincia da Joao Cancelo, Mario Mandzukic, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Oltre a loro sono a rischio anche Juan Cuadrado, Mattia Perin e Leonardo Spinazzola. Dunque le ...

Pogba Juventus - svolta nella trattativa : assist del Real ai bianconeri : Pogba Juventus – La Juventus non molla Paul Pogba e nei prossimi giorni potrebbe muovere altri passi concreti con il Manchester United. Il centrocampista francese di recente ha ribadito anche pubblicamente di voler lasciare i Red Devils, confermandosi come uno dei nomi più caldi del calciomercato. Leggi anche: Rabiot Juventus, è fatta: contratto monstre al giocatore, tutti […] More

Dybala rischia la panchina nella nuova Juventus di Sarri : Giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' ci sarà la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Juventus, e secondo le ultime indiscrezioni, il toscano potrebbe incontrare Cristiano Ronaldo nel weekend per conoscerlo e magari confrontarsi sulla Juventus della prossima stagione. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions ...