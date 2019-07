Era un eroe di Chernobyl | si è ucciso dopo avere guardato la miniserie

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) Si sarebbeper la delusione di essere stato dimenticato dalle autorità e dal Governo, quando invece lui aveva fatto tanto, aveva rischiato la vita per contribuire alla pulizia nucleare,l’esplosione didel 1986. Nagashibay Zhusupov, kazako, 61 anni, si è gettato dal tetto di un edificio di cinque piani di Aktobe, in Kazakistan,, in televisione, ladi Hbo sul disastro nucleare: quelle immagini lo avrebbero fatto piangere, gli avrebbero fatto rivivere tutta la rabbia che aveva cercato di reprimere negli anni. È stata sua figlia Gaukhar, 25 anni, a raccontare i retroscena del suicidio del padre: «Mentre guardava la, papà ricordava con dolore tutti quei momenti che aveva vissuto». Sia lei che gli amici dell’uomo sono convinti che Nagashibay abbia deciso di farla finita per la frustrazione: aveva prestato servizio come liquidatore ...

