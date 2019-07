Dacia - La Duster 4x4 è anche a benzina

quattroruote

(Di giovedì 18 luglio 2019) Laamplia la famiglia dellaintroducendo a listino uninedia versione:il motore a1.3 TCe Fap, prodotto dellAlleanza RenaultNissanMitsubishi e Daimler, è ora disponibile in abbinamento alla trazione integrale, in due step di potenza (130 o 150 CV). Il costo di questo modello è di 2.000 euro in più rispetto allequivalente variante 4x2. Pertanto, a seconda dellallestimento scelto, il suo prezzo è compreso tra 18.650 e 21.050 euro.Motorizzazione efficiente. La principale peculiarità del motore 1.3 TCe Fap è rappresentata dal Bore Spray Coating. Si tratta di una tecnologia di rivestimento dei cilindri pensata per incrementare lefficienza, riducendo gli attriti e ottimizzando la conduttivita termica. Il tutto in abbinamento alliniezione diretta dicon pressione portata a 250 bar e al sistema Dual Variable Timing Camshaft, che gestisce le valvole di ...

