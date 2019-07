wired

(Di giovedì 18 luglio 2019) (Foro: Ben Geskin)i propriora che sir Jony Ive ha lasciato la guida del settore(ma non ha abbandonato del tutto la società)? Sono diverse le ipotesi degli analisti che vedono una possibile nuova ventata di rinnovamento all’interno del catalogo della mela morsicata, con alcune soluzioni che peraltro sono invocate da tempo, ma che non hanno ancora debuttato. L’addio di Ive dal ruolo dichiefofficer per dedicarsi alla propria nuova società Love Fromnecessariamente le carte in tavola per il colosso di Cupertino. Anche se, a quanto pare, continuerà a collaborare in qualche modo, non è difficile immaginare che si vedranno nuovi percorsi, senza la presenza, spesso ingombrante, della mente dietro l’estetica didiventati iconiciiMac, iPad,Watch, iPod e naturalmente iPhone. Non è mistero che molti utenti ...

MilanoCitExpo : Come cambierà ora il design dei prodotti Apple? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - giandomenic45 : RT @claudio_erpiu: @ManlioDS @Mov5Stelle @M5S_Europa @vonderleyen @FMCastaldo Un esponete di spicco come lei, non dovrebbe fare certe dichi… - sarafrancy : RT @AdrianaSpappa: #EU2019FI Respinta la politica dei respingimenti di #salvinimmerda?????? Come ha detto poco fa #Castaner a fine incontro,… -