Al Gal Terra Barocca la direzione del Distretto del Cibo del Sud-Est Etna – Val di Noto

I 12 luoghi della Terra dove ci si sente sulla Luna a 50 anni dalla missione Apollo 11 [GalLERY] : Il 20 luglio 1969, Neil Armstrong posava per la prima volta i piedi sulla superficie Lunare nella storica missione Apollo 11 della NASA. Il suo “piccolo passo per l’uomo” è stato davvero un “grande salto per l’umanità”, considerando che anche le missioni successive hanno segnato una tappa importantissima nell’esplorazione spaziale umana. Chissà quanti, appassionati di astronomia e non, avranno sognato di “camminare” sulla Luna, proprio come ...

Migranti : Mediterranea chiede aiuto - raccolta fondi per affrontare le spese leGali (2) : (AdnKronos) – Nel post l’operatore sociale fa poi un riassunto delle condizioni delle imbarcazioni ad oggi: la nave Mare Jonio in sequestro probatorio a Licata e la dopo il ricorso al decreto sicurezza Bis. “Abbiamo tre comandanti e tre capomissione indagati – continua – per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, non aver obbedito all’ordine di nave da guerra, non aver obbedito ...

Il doodle di Google per celebrare il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa [GalLERY] : Google celebra oggi, 30 Giugno 2019, il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa con un bellissimo doodle visibile nelle Filippine, nel Regno Unito, in Irlanda, Islanda e in Israele, nel giorno del 20° anniversario dell’inserimento del Parco nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Il Parco si trova sull’isola di Palawan, nelle Filippine, ed è oggi una delle più ambite mete turistiche per gli amanti ...

Astronomia - osservare gli asteroidi attraverso l’”occhio di una mosca” : il telescopio Flyeye contro la minaccia di impatti sulla Terra [GalLERY] : Gli asteroidi contengono informazioni uniche sull’origine del sistema solare, ma rappresentano anche una potenziale minaccia per il nostro pianeta. Individuare gli asteroidi che minacciano la Terra è difficile in parte perché il cielo è molto grande. Ma gli insetti offrono una soluzione, avendo capito molto tempo fa come guardare in molte direzioni allo stesso momento. Ci sono oltre 20.000 oggetti vicini alla Terra (Near-Earth objects – ...

Mondiale Femminile - show Inghilterra : si reGala la semifinale - tris alla Norvegia [FOTO] : Si è appena concluso il primo quarto di finale del Mondiale Femminile. show dell’Inghilterra, prima semifinalista della competizione. Le inglesi si sono sbarazzate della Norvegia con un tris senza storia. La gara è già chiusa all’intervallo, con le reti in avvio (3′) e chiusura (40′) di primo tempo rispettivamente di Scott e White. A mettere la parola fine con netto anticipo è Bronze al 57′, prima che Parris ...

Pershing Yacht Terrace al 7Pines Resort di Ibiza – Un cocktail bar con vista mozzafiato [GalLERY] : Pershing Yacht Terrace al 7Pines Resort di Ibiza: un sofisticato cocktail bar vista mare dove assaporare il brivido Pershing Unico e senza rivali, il brivido Pershing conquista armatori di tutto il mondo regalando incredibili scariche di adrenalina a ogni virata, mentre il mare corre veloce. E questo brivido esclusivo lascia il segno anche sulla terraferma, per la precisione a Sant Josep de sa Talaia, Ibiza. In cima a una scogliera, con ...

Palermo : disabile lasciato a terra da Volotea - leGali contro compagnia : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Oltre al danno la beffa". Così Michael Baioni Bechtol, il giovane disabile a cui Volotea ha negato l'imbarco dall'aeroporto di Palermo su un volo diretto ad Ancora, insieme ai legali dell'Unione nazionale consumatori Corrado Canafoglia e Elisa Pellegrini, commenta la

LIVE Inghilterra-Croazia 3-3 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Bekalo fa doppietta e reGala il pareggio ai “suoi”! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85′ Il match adesso è infuocato! 83′ GOOOOOOOOOL!!!! BREKALOOOO FA doppietta , ANDANDO A SEGNO CON RASOIATA DI DESTRO, CHE PASSA PROPRIO IN MEZZO ALLE GAMBE DI HENDERSON! 81′ 10′ PIU’ RECUPERO ALLA FINE! 80′ Ivanušec tenta l’azione pericolosa, ma viene valutato in fuorigioco. 79′ Francia-Romania ancora non si sblocca, il profumo di biscotto è ...

LIVE Inghilterra-Croazia 2-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Maddison reGala subito il raddoppio ai “suoi”! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ L’Inghilterra sembra essere rientrata con un atteggiamento diverso rispetto alla Croazia. 50′ Arriva la prima sostituzione del match: per l’Inghilterra Konsa è entrato al posto di Clarke-Salter. 48′ GOOOOOOOOOOL!!! Maddison E’ STATO BRAVO A SFRUTTARE LA DISATTENZIONE DELLA DIFESA CROATA, ANDANDO A SEGNO CON UN DESTRO A GIRO POTENTISSIMO!! 46′ SI ...

LIVE Inghilterra-Camerun 2-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : White reGala il raddoppio alle “sue” all’ultimo minuto del primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Si è andati per le lunghe, finisce qui i primo tempo! 51′ Gran azione dell’Inghilterra: Bronzo regala un assist perfetto a White, che in area di rigore conclude con un sinistro a giro spettacolare. 50′ IL VAR RIBALTA TUTTO, POSIZIONE REGOLARE E 2-0!!!!! 49′ White segna il gol del raddoppio, ma subito dopo viene annullato per fuorigioco!!! 48′ Il primo ...

LIVE Inghilterra-Camerun 1-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : Houghton reGala il vantaggio alle “sue”! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ I dati sul possesso palla parlano chiaro su chi stia dominando la partita: 69% Inghilterra, 31% Camerun. 18′ Sarà interessante vedere la reazione delle Leonesse indomabili. 16′ GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Il capitano Houghton regala il vantaggio all’Inghilterra, con un destro a giro bellissimo, nulla ha potuto la barriera del Camerun!!! 15′ Tutta la squadra del ...

