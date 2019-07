Serie C | i tre gironi della stagione 2019-2020 | Ternana e Teramo “scivolano” al Centro-Sud

Jinn - la nuova Serie fantasy araba in streaming : Sono esseri magici intermediari tra il nostro mondo e quello superiore, hanno un volto benevolo e protettivo ma possono essere anche maligni e pericolosi sonon i Jinn e con questo nome arriva la serie fantasy di produzione araba in streaming su Netflix online dal 13 giugno. La produzione destinata al popolo dei giovani è particolare perché appunto è prodotta ad Amman, Giordania, ed è culturalmente legata al mondo arabo anche per quanto riguarda ...

Luna nera - le prime immagini della Serie sulla stregoneria : Netflix ha diffuso in queste ore le prime immagini di quella che sarà la sua prossima produzione originale italiana, Luna nera. Si tratta di una serie tv che si concentrerà su un “gruppo di donne accusate di stregoneria nell’Italia del 17esimo secolo“. La piattaforma di streaming presenta dunque il suo nuovo ambizioso progetto è promosso come una serie tutta la femminile. Sarà infatti ispirato a un manoscritto di Tiziana Traina, la ...

Netflix ha eliminato dalla Serie “Tredici” la scena in cui veniva mostrato un suicidio : Netflix ha deciso di eliminare dalla serie tv 13 Reasons Why (intitolata in italiano Tredici) una scena che mostra il suicidio di un’adolescente. La scena, che si trova nella prima stagione della serie e mostra il personaggio di Hannah Baker tagliarsi le

Serie A : si parte il 24 agosto - tre turni di mercoledì. L’ultima il 24 maggio : Calendario ufficiale La Lega di Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione. La prima giornata di campionato si giocherà domenica 25 agosto (ovviamente ci sarà qualche anticipo il 24). Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Quattro le soste: domenica 8 settembre, domenica 13 ottobre, domenica 17 novembre 2019 e domenica 29 marzo 2020 per la Nazionale Sosta di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : via il 25 agosto - si chiude il 24 maggio. Tre turni infrasettimanali - quattro soste per la Nazionale : La Lega Serie A ha reso note le date della stagione sportiva 2019-2020 per quanto concerne la Serie A di Calcio: si parte il 25 agosto, mentre il massimo campionato italiano terminerà il 24 maggio (data non molto lontana dall’inizio dei Euro 2020, il 12 giugno). Tre i turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile, mentre saranno quattro le soste per la Nazionale, l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, ...

FIFA 20 : La Serie perderà la Juventus per i prossimi tre anni : Comunicato ufficiale Juventus FC: Juventus e Konami Digital Entertainment B.V. hanno annunciato oggi una partnership esclusiva e di lungo termine. Con questo accordo innovativo, eFootball PES series sarà l’unico videogioco calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, il che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise... Source

Dalla Serie tv Tredici sparisce la scena del suicidio di Hannah Baker. "La realtà è troppo dolorosa”" - : Carlo Lanna Dopo le accuse la produzione di Tredici, la serie tv di Netflix, decide di modificare una scena della prima stagione in cui la protagonista si toglie la vita Mancano pochi mesi al ritorno di Tredici, la serie di Netflix sul bullismo nelle scuole americane. Fin Dalla sua prima stagione, lo show ha fatto molto discutere e ha creato scompiglio a causa delle tematiche trattate. Come la scena molto controversa del primo arco ...

Tredici - modificata la controversa scena del suicidio nella Serie tv : Il teen drama Tredici ha fatto il suo debutto su Netflix nel marzo 2017 e ha fatto fin da subito parlare di sé per la sua trama piuttosto impegnativa: il suicidio di una giovane ragazza, Hannah (Katherine Langford), dava il via a una serie di confessioni in cui venivano coinvolti soprattutto i suoi compagni di scuola, tutti più o meno responsabili di aver causato il suo disagio. Anche se la serie ha portato alla centralità il dibattito sulle ...

Calciomercato Serie B e Serie C - tre acquisti per la Salernitana : Bari scatenato - colpi di Gozzano e Pistoiese : Non si muovono solo le squadre di Serie A. Molto attivo anche il Calciomercato di Serie B e Serie C. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Tris di colpi per la Salernitana. Arrivano Billong, Kiyine e Giannetti. La Juve Stabia lavora ad uno scambio con il Catanzaro: Paponi in Calabria, Fischnaller in Campania. scatenato il Bari. Ufficializzati gli arrivi di Frattali e Scavone dal Parma. I Galletti non si fermano qui. Per la difesa ...

Sky Box Sets/NowTV – Il catalogo : aggiunta la Serie completa di Cougar Town e altre : Sky Box Sets il catalogo serie tv – Tutte le serie tv in onda settimanalmente su NowTV/Sky Go e le stagioni complete disponibili su SkyBoxSetsSky Box Sets il catalogo serie tv – A partire dal 1° Marzo 2016 tra i servizi proposti da Sky ai suoi abbonati è arrivato lo Sky Box Sets, una sezione dell’on demand dedicata alle stagioni complete di diverse serie tv. Dal 1° luglio 2017 Sky Box Sets è disponibile per tutti i clienti Sky. ...

Streghe : Raidue cancella il reboot ma riproporrà la Serie originale rimasterizzata in HD : Il reboot di Streghe, una delle serie tv internazionali più amate dagli italiani, non ha superato la prova degli ascolti. La scorsa domenica, Raidue ha accolto il "nuovo potere del Trio" laddove già aveva ospitato la sua serie madre, trasmettendo i primi 3 dei episodi 22 che compongono la prima stagione del remake....Continua a leggere

Streghe : la Serie è stata sospesa da Rai 2 dopo il flop di ascolti : Domenica scorsa ha debuttato in prime time su Rai 2 il reboot della serie tv Streghe, trasmessa con grande successo in Italia tra il 1996 e il 2006. Un reboot che faceva ben sperare e che invece ha nettamente deluso le aspettative del pubblico, sia dal punto di vista della trama che degli ascolti, i quali hanno fatto registrare un sonoro flop in termini di auditel, al punto da spingere il direttore di rete a sospendere anticipatamente la messa ...

Calciomercato Serie A - altre ufficialità : l’Empoli cede Traorè al Sassuolo - la Lazio acquista Karo : Fioccano le ufficialità in Serie A. Nuovi arrivi in casa Lazio e Sassuolo. Gli emiliani hanno ufficializzato l’arrivo di Traoré dall’Empoli, su cui già c’era l’accordo da tempo. Il centrocampista classe 2000 sarà presentato alla stampa sabato 13 Luglio alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center. La Lazio ha invece comunicato, sul proprio sito ufficiale, l’acquisto a titolo definitivo ...

Blood and Treasure - la nuova Serie action di Rai2 : anticipazioni trama prima puntata : In estate non è raro vedere nuove serie tv cominciare: mercoledì 10 luglio, su Rai2 dalle 21.25 in poi, tocca a Blood and Treasure, una produzione statunitense trasmessa dal 21 maggio in poi negli Stati Uniti (sulla CBS) e arrivata dunque qui da noi a neanche due mesi di distanza. Si tratta di un nuovo serial che racconta le vicende di un esperto di antichità e tesori storici che si allea con una ladra e tuffatrice per fermare i piani megalomani ...