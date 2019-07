Pallanuoto | Mondiali 2019 | Italia-Giappone 9-7 | le pagelle del Settebello Deludono in

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina. Programma - orari e tv : Terzo appuntamento per i Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju. In terra sudcoreana il Setterosa torna in acqua contro la Cina per l’ultima sfida del Girone D: l’obiettivo è chiudere la pratica per la prima piazza nel raggruppamento, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. Le ragazze di Fabio Conti devono riscattare la performance non eccellente messa in scena con il Giappone. Andiamo a scoprire il ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Giappone 9-7. Il Settebello vince - ma non convince : Dopo un esordio davvero convincente, con la nettissima vittoria sul Brasile, arriva una prestazione tutt’altro che positiva da parte del Settebello. Nella seconda giornata della fase a girone dei Mondiali 2019 di Gwangju di Pallanuoto maschile la Nazionale italiana si impone per 9-7 sul Giappone, restando in vetta al Girone D e continuando a puntare alla prima piazza che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Una partita da ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : 7-6 - Settebello avanti con fatica a fine terzo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL terzo periodo! Il Settebello è avanti per 7-6, ma un ottimo Giappone continua a mettere pressione agli azzurri. Partita davvero complicata per la squadra di Campagna. 8′ Il Giappone accorcia ancora le distanze! 7-6. Questa volta Arai segna il rigore dopo il fallo di Figlioli su Shimizu. 7′ Traversa di Velotto, che spreca l’uno contro uno in solitaria. Che ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : 3-2 - il Settebello non brilla - ma è avanti all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ 4-3, clamoroso errore questa volta di Del Lungo che butta praticamente nella sua porta la conclusione di Okawa. Si rammarica e chiede subito scusa alla panchina il portiere azzurro. 1′ Non sbaglia Pietro Figlioli! Tripletta del capitano azzurro! 1′ RIGORE PER L’ITALIA! Aicardi trattenuto e decisione indiscutibile. 1′ Figlioli vince lo sprint del terzo ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : 3-1 - Settebello sempre in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Altra azione sprecata in superiorità numerica da parte di un Settebello che ha mancato troppe occasioni. 3′ 3-1, Il Giappone accorcia le distanze. I nipponici sfruttano bene la superiorità numerica e Koppu batte Del Lungo con un pregevole tocco sui tre metri 3′ Arriva il 3-0 dell’Italia! Bella azione degli azzurri, chiusa da una perfetta conclusione di Pietro ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : partita da non sottovalutare per il Settebello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la seconda giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju: alla Nambu University Grounds in terra sudcoreana scende in acqua il Settebello che alle 9.30 (orario del Bel Paese) affronterà i nipponici. Una sfida sulla carta semplice per gli azzurri che vogliono mantenere la vetta del Girone D: fondamentale ...

Mondiali Nuoto 2019 – Il programma di mercoledì 17 luglio : dai tuffi alla Pallanuoto - ecco le gare odierne : Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato, tuffi e pallaNuoto: ben 4 sport in programma nella giornata di mercoledì 17 luglio dei Mondiali di Nuoto 2019 La sesta giornata dei Mondiali di Nuoto 2019, di scena a Gwangju, vedrà protagonisti ben 4 sport. Il programma di mercoledì 17 luglio infatti offre: il Nuoto di fondo, con la 5 km femminile; il Nuoto sincronizzato, con i prelminari del libero a squadre e la finale del solo libero; i tuffi con i ...

Italia-Giappone Pallanuoto - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Torna in acqua il Settebello ai Mondiali di pallanuoto: seconda giornata per quanto riguarda la fase a gironi, gli azzurri se la vedranno nel raggruppamento D con il Giappone per centrare il secondo successo consecutivo ed avvicinarsi sempre più alla qualificazione ai quarti di finale. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come vedere in tv e streaming il match. Mondiali pallanuoto 2019 Seconda giornata Girone D Mercoledì 17 ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di martedì 16 luglio. USA e Spagna ai quarti - Setterosa vincente : Seconda tornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa è inserito nel Girone D ed oggi affrontava il Giappone. Le azzurre vincono per 9-7 e si portano ad un punto dalla matematica qualificazione ai quarti, dato che nell’altro incontro dello stesso raggruppamento l’Australia, sconfitta dall’Italia all’esordio, supera la Cina per 14-12. Nel Girone A il big match di giornata ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di mercoledì 17 luglio. Il programma di tutte le partite : Anche per i Mondiali di Pallanuoto maschile è tempo di pensare alla seconda giornata della prima fase a gironi: domani a Gwangju, in Corea del Sud, il Settebello, inserito nel Girone D e vincente all’esordio contro il Brasile, sarà chiamato ad affrontare il Giappone. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019. Fabio Conti : “Abbiamo sofferto più del previsto” : Tantissima pioggia, poche emozioni e una vittoria fondamentale: prosegue a punteggio pieno il percorso del Setterosa nei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju. Le azzurre si impongono per 9-7 sul Giappone ipotecando il passaggio del turno come prima del Girone D: la qualificazione ai quarti di finale è ad un passo. Queste le parole di Fabio Conti nel post gara: “Abbiamo sofferto più del previsto, contro un avversario in ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giappone 9-7. Vittoria senza incantare per il Setterosa : Nella seconda giornata dei Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud, l’Italia batte per 9-7 il Giappone e vola in solitaria in vetta al Girone D in virtù della Vittoria dell’Australia sulla Cina per 14-12. Per il Setterosa, privo dell’infortunata Chiappini (problema all’adduttore), grandi prestazioni di Gorlero e Bianconi (5 gol). Sotto una pioggia battente, nel primo quarto subito sciarpa vincente di ...