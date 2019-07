No future I millennials inglesi non potranno permettersi l' affitto da pensionati

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Inon riusciranno a pagare l’una volta in pensione: questo è ciò che emerso da un’inchiesta fatta dal governo britannico, riporta il Guardian. Lo studio ha evidenziato che più di 600mila giovani, che ora spendono circa il 40% del loro stipendio in, una volta raggiunta l’età della pensione, saranno obbligati a spendere il doppio.“Il numero di famiglie aventi una persona di 64 anni o più triplicherà nei prossimi 25-30 anni. A meno che non vengano costruite 21mila case all’anno, queste persone non avranno un posto dove vivere e alcuni di loro inevitabilmente diventeranno homeless,” ha detto Richard Best, capo del comitato parlamentare che si occupa di monitorare la disponibilità di alloggi per gli anziani. Il report inoltre evidenzia come gli alloggi disponibili per ...

