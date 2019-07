Guardia giurata 23enne muore in un incidente nell' Alto Sangro

Milano - Guardia giurata spara al figlio 13enne della compagna : Una guardia giurata di 45 anni, Angelo Di Matteo, è stata arrestata a Milano con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del figlio della sua compagna, un ragazzino di 13 anni contro cui ha aperto il fuoco durante una lite.È accaduto nella notte in un'abitazione di via Marco Aurelio, a due passi da viale Monza. Il 13enne, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe intervenuto durante un'accesa discussione tra sua madre e il nuovo ...

Roma - aggredisce senzatetto con un estintore : arrestata Guardia giurata : Una guardia giurata di 40 anni, in servizio presso il Policlinico Umberto I di Roma, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio per un'aggressione risalente alla sera del 2 aprile, quando aggredì brutalmente un senzatetto con un estintore.Non era ancora scattata la mezzanotte quando, stando alla ricostruzione degli inquirenti, la guardia giurata sorprese per l'ennesima volta il senzatetto, di cui non è stata resa nota l'identità, che ...