Zazzaroni-Mihajlovic | interviene Odg Valuteremo eventuali violazioni

Leucemia Mihajlovic - le scuse di Ivan Zazzaroni : “avrei dovuto fare l’amico e non il giornalista - scelta sbagliata” : Ivan Zazzaroni si è scusato con l’amico Sinisa Mihajlovic per aver ‘tradito la sua fiducia’ in merito alla notizia della Leucemia: il giornalista ha spiegato il suo punto di vista in un editoriale “Ho chiesto riservatezza a tutti voi, volevo essere il primo a dare la notizia. Non tutti mi hanno rispettato e per vendere 100-200 copie di un giornale hanno rovinato un’amicizia di 20 anni. Mi dispiace molto per questo”, con ...

Nel caso Mihajlovic-Zazzaroni la ragione è tutta da una parte : (foto: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images) Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. La notizia è questa, è forte, arriva potente, annunciata implicitamente dalla mancata partenza del tecnico serbo per il ritiro del Bologna, squadra della quale – la dirigenza rossoblu lo ha detto chiaramente – rimane l’allenatore nonostante la vita gli sia stata stravolta e nonostante, ovviamente, abbia oggi ben altre priorità. I social network si sono ...

Malattia Mihajlovic - Zazzaroni si pente : “Ho fatto il giornalista e non l’amico” : Arrivano le scuse. Ivan Zazzaroni si scusa pubblicamente con Mihajlovic. Il direttore del Corriere dello Sport, amico del serbo, ha infatti svelato la notizia della Malattia del tecnico del Bologna che era rimasta fino a sabato mattina segreta. Gesto, questo, che non è andato giù al tecnico dei felsinei, che lo ha rimarcato in conferenza stampa. Adesso il giornalista si è pentito, così come evidenziato nell’editoriale apparso sul ...

Zazzaroni pubblica dei messaggi inviati a Mihajlovic e scrive : “Non ho tradito alcuna confidenza di Sinisa che non sentivo da un mese” : Sinisa Mihajlovic, senza nominarlo direttamente, ha parlato di lui come di qualcuno che pur di dare una notizia ha rovinato un’amicizia che durava da 20 anni. E Ivan Zazzaroni, dopo la conferenza stampa nella quale l’allenatore del Bologna ha comunicato al mondo del calcio e non solo di dover combattere contro la leucemia, ha risposto a Sinisa con un editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport (del quale è direttore e dal quale ...

La verità di Ivan Zazzaroni negli screen dei messaggi a Sinisa Mihajlovic : “Non l’ho tradito” : Ivan Zazzaroni pubblica gli screen dei messaggi a Sinisa Mihajlovic per dimostrare di non avere tradito la fiducia dell'allenatore e amico: "Non ho tradito alcuna confidenza di Sinisa, che non sentivo da oltre un mese. L'ho cercato più volte venerdì, anche con un messaggio che pubblico, quando ho saputo con certezza della malattia". Sui social, insulti e attacchi gratuiti al giornalista e direttore.Continua a leggere

Ivan Zazzaroni scrive a Sinisa Mihajlovic : “Ho fatto il giornalista e non l’amico. So di aver fatto la scelta sbagliata” : “Ho chiesto riservatezza a tutti voi, volevo essere il primo a dare la notizia. Non tutti mi hanno rispettato e per vendere 100-200 copie di un giornale hanno rovinato un’amicizia di 20 anni. Mi dispiace molto per questo”. Così Sinisa Mihajlovic ieri, sabato 14 luglio, quando durante una conferenza stampa ha comunicato lui stesso al mondo del calcio e non solo la malattia che l’ha colpito: la leucemia. Commozione ma anche ...