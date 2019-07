Pronostico B36 Torshavn-Crusaders | Europa League 18-7-2019 e info

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 17 luglio 2019)di B36, primo turno eliminatorio, giovedì 18 luglio//– I nordirlandesi delhanno massimizzato il fattore campo, imponendosi per 2-0 al Seaview di Belfast e mettendosi in tasca una buona fetta di qualificazione. A rinfrancare ancora di più gli ospiti, c’è il fatto di aver concesso zero conclusioni nello specchio alla squadra delle Far Oer.Andiamo a vedere il(qui tutti quelli della EL) e l’analisi.⇓ ⇓ ⇓Come arrivano B36?Come detto, sette giorni fa la squadra allenata da Borg nonostante un possesso di palla favorevole, ha visto la porta con il binocolo non centrando mai una volta lo specchio. Una leggerezza in zona offensiva che si rivede anche in campionato, dove le 23 reti in 14 giornate messe a segno (13 subite) sanciscono per ora il quarto posto in graduatoria, ...