agi

(Di martedì 16 luglio 2019) La'ruggente' che ha conosciuto il suo apice con le Olimpiadi invernali del 2006 sembra aver perso terreno. Crisi culturale, economia in affanno e una molteplicità di altri fattori, hanno portato il capoluogo di regione del Piemonte a reagire in maniera meno efficiente e ottimistica. Gli avvenimenti degli ultimi mesi, poi, hanno di fatto confermato e fotografato una crisi che sembra inarrestabile. La decisione degli organizzatori di spostare il Salone dell'auto dain Lombardia, solo l'ultimo di una lunga serie di appuntamenti 'mancati' ha lasciato il segno nelle diversedella città. Tuttavia le categoriedella città e dell'intera area Metropolitana non ci. Anche se molto critiche verso numerose scelte dell'amministrazione comunale ribadiscono, ancora una volta, la disponibilità alla collaborazione per ripartire e tornare a crescere. ...

Agenzia_Italia : Le anime produttive di Torino non ci stanno e vogliono la riscossa -